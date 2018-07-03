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Стартовали съемки сиквела «Оно»

3 июля
2018 год

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3 июля 2018
Энди Мускетти приступил к съемкам сиквела хоррора «Оно», которые пройдут в Торонто.

В продолжении ленты, получившей признание критиков и впечатлившей мировыми кассовыми сборами, вновь сыграет Билл Скарсгард. Роль взрослой Беверли Марш досталась Джессике Честейн, а Джеймс Макэвой
перевоплотится в Билла Денбро, Билл Хэйдер — Ричи Тозиера, Джеймс Рэнсон — Эдди Каспбрака. Джей Райан сыграет Бена Хэнскома, а Исайя Мустафа — Майкла Ханлона.

Стартовали съемки сиквела «Оно»

Действие второй части, сценаристом которой стал Гэри Доберман, развернется почти через три десятка лет после событий первого фильма.

«Оно: Часть 2» появится на российских экранах 5 сентября 2019 года.
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