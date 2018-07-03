Стартовали съемки сиквела «Оно»

Энди Мускетти
приступил к съемкам сиквела хоррора «Оно
», которые пройдут в Торонто.
В продолжении ленты, получившей признание критиков и впечатлившей мировыми кассовыми сборами, вновь сыграет Билл Скарсгард
. Роль взрослой Беверли Марш досталась Джессике Честейн
, а Джеймс Макэвой
перевоплотится в Билла Денбро, Билл Хэйдер
— Ричи Тозиера, Джеймс Рэнсон
— Эдди Каспбрака. Джей Райан
сыграет Бена Хэнскома, а Исайя Мустафа
— Майкла Ханлона.
Действие второй части, сценаристом которой стал Гэри Доберман
, развернется почти через три десятка лет после событий первого фильма.
«Оно: Часть 2» появится на российских экранах 5 сентября 2019 года.
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