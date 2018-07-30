Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн готовят сценарий сериала «Властелин колец»

Над сценарием сериала Amazon «Властелин колец
» будут работать Патрик МакКей
и Джон Д. Пэйн
. Об этом сообщает Variety
.
«Богатый мир Толкина наполнен величием, душой, мудростью и многогранностью
, — цитирует издание авторов. — Мы рады поработать с Amazon и вдохнуть в него новую жизнь. Мы чувствуем себя Фродо, который отправляется из Шира с грузом огромной ответственности. Это начало невероятного приключения
».
Ранее стало известно, что первый сезон сериала расскажет о молодости короля Арагорна. Студия планирует потратить на создание проекта, который будет состоять из 5 сезонов, порядка 1 млрд долларов, что сделает его самым дорогим сериалом в истории.
Сюжеты произведений Толкина уже экранизировались дважды: в 1978
, а также с 2001
по 2003
годы.
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