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Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн готовят сценарий сериала «Властелин колец»

30 июля
2018 год

Новости кино >>
30 июля 2018
Над сценарием сериала Amazon «Властелин колец» будут работать Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. Об этом сообщает Variety.

«Богатый мир Толкина наполнен величием, душой, мудростью и многогранностью, — цитирует издание авторов. — Мы рады поработать с Amazon и вдохнуть в него новую жизнь. Мы чувствуем себя Фродо, который отправляется из Шира с грузом огромной ответственности. Это начало невероятного приключения».

Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн готовят сценарий сериала «Властелин колец»

Ранее стало известно, что первый сезон сериала расскажет о молодости короля Арагорна. Студия планирует потратить на создание проекта, который будет состоять из 5 сезонов, порядка 1 млрд долларов, что сделает его самым дорогим сериалом в истории.

Сюжеты произведений Толкина уже экранизировались дважды: в 1978, а также с 2001 по 2003 годы.
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