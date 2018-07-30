Создатели «Короны» и «Бумажного дома» взялись за новый сериал для Netflix

Энди Харрис и Шэрон Хьюфф, известные по ленте «Корона», совместно с Алексом Пина и Кристиной Лопез Ферраз, работавшими над «Бумажным домом», подготовят сериал для Netflix под названием «Белые полосы» (White Lines). Об этом сообщает издание Deadline.
Над сценарием драмы работает Пина, который также выступит шоураннером проекта.
фото: John MacDougall/AFP/Getty Images
По сюжету картины через 20 лет после мистической пропажи диджея его тело находят на Ибице. Сестра погибшего возвращается на остров, чтобы расследовать историю. Поиски приводят героиню в захватывающий мир музыки, дорогих яхт, лжи и укрывательства, заставляя ее противостоять темным сторонам собственного характера.
Старт съемок и дата релиза сериала пока не озвучены.
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