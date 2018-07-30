Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Создатели «Короны» и «Бумажного дома» взялись за новый сериал для Netflix

30 июля
2018 год

Новости кино >>
30 июля 2018
Энди Харрис и Шэрон Хьюфф, известные по ленте «Корона», совместно с Алексом Пина и Кристиной Лопез Ферраз, работавшими над «Бумажным домом», подготовят сериал для Netflix под названием «Белые полосы» (White Lines). Об этом сообщает издание Deadline.

Над сценарием драмы работает Пина, который также выступит шоураннером проекта.

Создатели «Короны» и «Бумажного дома» взялись за новый сериал для Netflix
фото: John MacDougall/AFP/Getty Images

По сюжету картины через 20 лет после мистической пропажи диджея его тело находят на Ибице. Сестра погибшего возвращается на остров, чтобы расследовать историю. Поиски приводят героиню в захватывающий мир музыки, дорогих яхт, лжи и укрывательства, заставляя ее противостоять темным сторонам собственного характера.

Старт съемок и дата релиза сериала пока не озвучены.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Энди Харрис
фильмы
Корона

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Шеховцов
29 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.
Наталья Кузнецова
29 июля ушла из жизни актриса Наталья Кузнецова.
Борис Харитонов
28 июля ушёл из жизни актёр Борис Харитонов.
Гафур Каюмов
27 июля скончался актёр, драматург Гафур Каюмов.
Владимир Войнович
27 июля ушёл из жизни писатель Владимир Войнович.
Кулбубу Мадемилова
27 июля ушла из жизни артистка балета, балетмейстер Кулбубу Мадемилова.

День рождения >>

Егор Бакулин
Елизавета Бойко
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Анна Тамбова
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Лиза Кудроу
Жан Рено
Войцех Семион
Жак Серна
Хилари Суонк
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Судная ночь. Начало
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2018
Шпионская игра
биография, военный фильм, драма
США, 2018
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью