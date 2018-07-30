«Чеченфильм» подозревают в мошенничестве при создании ленты «Тоска»

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства и сотрудников киностудии «Чеченфильм». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли и МВД.
В 2011 году Миникультуры заключил со студией контракт на создание фильма «Тоска» по рассказу Антона Чехова. По информации источников издания, «Чеченфильм» так и не снял картину. В 2014 году суд обязал компанию вернуть долг в размере 21,9 млн рублей, а также проценты на сумму 1,4 млн рублей, тем не менее она так и не расплатилась с ведомством, а позже была ликвидирована. В апреле 2018 года Миникультуры обратился в прокуратуру.
фото: Вестник Кавказа
Дело «Чеченфильма» стало уже третьим в этом году разбирательством, связанным с невозвратом кинопроизводителями государственных субсидий. Аналогичные обвинения ранее были выдвинуты в отношении создателей фильма «ВМаяковский» (ленты была отснята и вышла в прокат), после чего деньги были возвращены. Еще одно дело возбудили против «Кинокомпании КИТ», ответственной за съемки «Мотылька» по сценарию Ивана Охлобыстина. Создатели картины должны были вернуть Минкультуры 7,3 млн рублей. Средства не были перечислены ведомству, так как лента не вышла в прокат.
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