«Время первых» отмечено наградой Кинофестиваля стран БРИКС

Ленты «Время первых
» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
» удостоены наград на Кинофестивале стран БРИКС
.
Владимир Ильин
был отмечен за лучшую роль второго плана в драме Дмитрия Киселева
о первом выходе в открытый космос, а Александр Хант
признан лучшим режиссером за работу над картиной о 27-летнем детдомовце Витьке Чесноке.
Победителем жюри признало индийский фильм «Ньютон
» о самом честном госслужащем во всей стране.
Фестиваль стран БРИКС проходил с 23 по 30 июля в городе Дурбан в ЮАР. В киносмотре, организованном уже в третий раз, приняли участие порядка 30 лент из России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР. Цель фестиваля – популяризация фильмов, созданных за пределами США и Европы.
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