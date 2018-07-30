Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Время первых» отмечено наградой Кинофестиваля стран БРИКС

30 июля
2018 год

Новости кино >>
30 июля 2018
Ленты «Время первых» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» удостоены наград на Кинофестивале стран БРИКС.

Владимир Ильин был отмечен за лучшую роль второго плана в драме Дмитрия Киселева о первом выходе в открытый космос, а Александр Хант признан лучшим режиссером за работу над картиной о 27-летнем детдомовце Витьке Чесноке.

«Время первых» отмечено наградой Кинофестиваля стран БРИКС

Победителем жюри признало индийский фильм «Ньютон» о самом честном госслужащем во всей стране.

Фестиваль стран БРИКС проходил с 23 по 30 июля в городе Дурбан в ЮАР. В киносмотре, организованном уже в третий раз, приняли участие порядка 30 лент из России, Индии, Бразилии, Китая и ЮАР. Цель фестиваля – популяризация фильмов, созданных за пределами США и Европы.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Владимир ИльинДмитрий КиселёвАлександр Хант
фильмы
Время первыхКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Шеховцов
29 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.
Наталья Кузнецова
29 июля ушла из жизни актриса Наталья Кузнецова.
Борис Харитонов
28 июля ушёл из жизни актёр Борис Харитонов.
Гафур Каюмов
27 июля скончался актёр, драматург Гафур Каюмов.
Владимир Войнович
27 июля ушёл из жизни писатель Владимир Войнович.
Кулбубу Мадемилова
27 июля ушла из жизни артистка балета, балетмейстер Кулбубу Мадемилова.

День рождения >>

Егор Бакулин
Елизавета Бойко
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Анна Тамбова
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Лиза Кудроу
Жан Рено
Войцех Семион
Жак Серна
Хилари Суонк
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Судная ночь. Начало
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2018
Шпионская игра
биография, военный фильм, драма
США, 2018
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью