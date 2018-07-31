В Москве откроются 30 летних кинотеатров

С 1 августа по 9 сентября в столице открываются 30 летних кинотеатров, где все желающие смогут бесплатно посмотреть кино и поучаствовать в мастер-классах от представителей киноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба Москино.
«Москвичи любят и ценят хорошее кино, поход в кинотеатр — отличная традиция. В сеть Москино входит 13 кинотеатров в разных районах города, где мы показываем как новинки проката, так и ретроспективы, советскую классику, анимацию, проводим встречи. А в тёплые летние дни так приятно посмотреть кино не в привычном зале, а на свежем воздухе. Поэтому в рамках проекта "Московское кино" мы рады предложить горожанам насыщенную кинопрограмму под открытым небом», — рассказала генеральный директор Москино Светлана Максимченко.
Летние кинотеатры откроются в каждом округе Москвы. Среди площадок: Измайловский парк, Парк Победы на Поклонной горе, Парк Печатники, Парк Усадьба Трубецких в Хамовниках и другие. Показывать фильмы будут пять дней в неделю со среды по воскресенье на большом светодиодном экране. Для зрителей будет оборудовано 200 мест на мягких пуфах. Рядом с каждым кинотеатром откроют танцевальные площадки, фуд-корты и точки для буккроссинга.
фото: Пресс-служба Москино
Детей будут развлекать встречами с любимыми героями сказок и мультфильмов, а также мастер-классами по рисованию, лепке из пластилина, моделированию воздушных змеев и созданию игрушек из фетра. Studio Anima организует для детей мастер-классы по пластилиновой, рисованной и предметной анимации. Взрослую аудиторию ждут уроки актёрского мастерства, ораторского искусства и хореографии. Занятия проведут артисты театра и кино – преподаватели Школы актерского мастерства «Театр без границ». Кроме того, пройдут лекции об истории кино, моде в кинематографе и технологии киносъемки, а также встречи с известными режиссерами и актерами. Среди гостей и лекторов – Дмитрий Рудовский, Пётр Ануров, Георгий Малков, Сергей Сельянов, Роман Курцын, Риналь Мухаметов и Станислав Ярушин.
Программы проекта будут бесплатны для всех желающих. Адреса открытых кинотеатров и полное расписание кинопоказов размещены на сайте проекта «Московское кино».
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