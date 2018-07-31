Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Первый канал покажет «Красные браслеты»

31 июля
2018 год

Новости кино >>
31 июля 2018
На Первом канале 6 августа[/b] в 23:35 состоится премьера «Красных браслетов» Наталии Мещаниновой и Сергея Сенцова. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Первый канал покажет «Красные браслеты»
фото: Пресс-служба Первого канала

Это история про компанию, состоящую из шести подростков, которые познакомились в детском корпусе многопрофильного госпиталя и сумели доказать друг другу, что настоящая дружба и любовь к жизни помогут преодолеть любые трудности, главное — никогда не сдаваться. Группу собрал 16-летний Олег (Филипп Ершов). Команда нарекает себя «Красными браслетами»: в качестве отличительных знаков дети начинают носить браслеты красного цвета, которые Олег получал после каждой своей операции.

В сериале также заняты Стася Милославская, Кузьма Котрелев, Азамат Алиев, Глеб Калюжный, Денис Парамонов, Мадлен Джабраилова, Владас Багдонас, Дарья Мороз, Анна Михалкова, Евгений Цыганов, Мария Шалаева, Ольга Сутулова, Сергей Юшкевич, Александр Ильин, Каролина Грушка, Степан Девонин, Александр Кузнецов, Евгений Сытый, Александр Молочников, Алёна Лаптева и другие актёры. Сценарий русской адаптации популярного каталонского сериала, на чьём счету уже девять адаптаций, был написан совместно Любовью Мульменко, Ириной Качаловой и Мещаниновой. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Евгений Цветков и художник-постановщик Ульяна Рябова, а музыку написала композитор Анна Друбич.

Первый канал покажет «Красные браслеты»
фото: Пресс-служба Первого канала

«Когда я писала сценарий, я понятия не имела, что я буду снимать этот сериал как режиссёр. Мы со сценаристами пытались развивать линии взрослых. И, когда мы пытались их разработать, получалось, что концепция детского мира разрушается. На фоне каких-то взрослых романов невозможно стало представить, что мальчик, например, разговаривает с нами из комы, всё это становилось страшно фальшивым. Поэтому мы вернулись к оригинальному сценарию, в котором всё показано глазами детей, мы поняли, что это правильный путь...
У нас такая тема, в которой можно утонуть. У нас довольно поверхностный срез детской болезни. Мы сознательно уходим от всего, что могло бы выбить слезу у зрителя или тем более вызывать шок. Мы стараемся сохранить лёгкость дыхания, ненавязчивость по отношению к зрителю», — рассказала Наталия Мещанинова.

Часть съёмок многосерийного фильма проходила рядом с Туапсе, где в прибрежной зоне нашёлся подходящий санаторий с современным клиническим центром. Для воссоздания многофункциональной больницы, где происходит основное действие, было использовано нестандартное пространство нового бизнес-центра, где возвели декорацию площадью более двух тысяч квадратных метров. Для съёмки некоторых сцен были задействованы реальные больничные пространства: операционные, кабинет МРТ, кабинет ангиографии, реанимационный блок, кабинет ЛФК со специализированным медоборудованием. Одна из сюжетных линий сериала снималась в барселонском Олимпийском бассейне, который использовался и в съёмках оригинальной версии.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сериал «Красные браслеты» получил Гран-при фестиваля «Движение»
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыремейкРоссийские сериалы
персоны
Азамат Алиев (II)Владас БагдонасКаролина ГрушкаСтепан ДевонинМадлен ДжабраиловаФилипп ЕршовАлександр ИльинГлеб КалюжныйКузьма КотрелевАлександр Кузнецов (IX)Алёна ЛаптеваНаталия МещаниноваСтася МилославскаяАнна МихалковаАлександр МолочниковДарья МорозЛюбовь МульменкоДенис ПарамоновУльяна РябоваСергей СенцовАнна Соловьева (II)Ольга СутуловаЕвгений СытыйЕвгений ЦветковЕвгений ЦыгановМария ШалаеваСергей Юшкевич
фильмы
Красные браслетыКрасные браслеты

фотографии >>
Первый канал покажет «Красные браслеты» фотографии
Первый канал покажет «Красные браслеты» фотографии
Первый канал покажет «Красные браслеты» фотографии
Первый канал покажет «Красные браслеты» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Шеховцов
30 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.
Наталья Кузнецова
29 июля ушла из жизни актриса Наталья Кузнецова.
Борис Харитонов
28 июля ушёл из жизни актёр Борис Харитонов.
Гафур Каюмов
27 июля скончался актёр, драматург Гафур Каюмов.
Владимир Войнович
27 июля ушёл из жизни писатель Владимир Войнович.
Кулбубу Мадемилова
27 июля ушла из жизни артистка балета, балетмейстер Кулбубу Мадемилова.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Артём Мазунов
Вера Марецкая
Александр Пятков
Тарас Сахно
Любовь Соколова
Ришар Берри
Майкл Бин
Лэйн Дейвис
Дин Кейн
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Судная ночь. Начало
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2018
Шпионская игра
биография, военный фильм, драма
США, 2018
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью