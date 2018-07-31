Первый канал покажет «Красные браслеты»

Это история про компанию, состоящую из шести подростков, которые познакомились в детском корпусе многопрофильного госпиталя и сумели доказать друг другу, что настоящая дружба и любовь к жизни помогут преодолеть любые трудности, главное — никогда не сдаваться. Группу собрал 16-летний Олег (Филипп Ершов). Команда нарекает себя «Красными браслетами»: в качестве отличительных знаков дети начинают носить браслеты красного цвета, которые Олег получал после каждой своей операции.
«Когда я писала сценарий, я понятия не имела, что я буду снимать этот сериал как режиссёр. Мы со сценаристами пытались развивать линии взрослых. И, когда мы пытались их разработать, получалось, что концепция детского мира разрушается. На фоне каких-то взрослых романов невозможно стало представить, что мальчик, например, разговаривает с нами из комы, всё это становилось страшно фальшивым. Поэтому мы вернулись к оригинальному сценарию, в котором всё показано глазами детей, мы поняли, что это правильный путь...
У нас такая тема, в которой можно утонуть. У нас довольно поверхностный срез детской болезни. Мы сознательно уходим от всего, что могло бы выбить слезу у зрителя или тем более вызывать шок. Мы стараемся сохранить лёгкость дыхания, ненавязчивость по отношению к зрителю», — рассказала Наталия Мещанинова.
Часть съёмок многосерийного фильма проходила рядом с Туапсе, где в прибрежной зоне нашёлся подходящий санаторий с современным клиническим центром. Для воссоздания многофункциональной больницы, где происходит основное действие, было использовано нестандартное пространство нового бизнес-центра, где возвели декорацию площадью более двух тысяч квадратных метров. Для съёмки некоторых сцен были задействованы реальные больничные пространства: операционные, кабинет МРТ, кабинет ангиографии, реанимационный блок, кабинет ЛФК со специализированным медоборудованием. Одна из сюжетных линий сериала снималась в барселонском Олимпийском бассейне, который использовался и в съёмках оригинальной версии.
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