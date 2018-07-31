Полина Максимова поборола тяжёлую болезнь

Максим Свешников приступил к съёмкам нового сериала «257 причин, чтобы жить» производства телеканала «Супер» и START Studio.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
Согласно пресс-службе канала «Супер», зрителям расскажут жизнеутверждающую историю 30-летней Жени Ковровой, которая, поборов тяжёлую болезнь, решает использовать второй шанс, чтобы осуществить все мечты и стать, наконец, счастливой.
«Меня захватил сценарий с самой первой строчки, я сразу поняла, что эта роль — моя. Давно не читала таких прекрасных изложений. Настолько круто всё написано. Моя героиня очень цельный человек, немного наивная, трогательная, смешная, где-то даже чудаковатая. У нас жизнеутверждающая история — в первую очередь про любовь, про веру, про надежду. Когда человек во что-то верит, это обязательно случается. Важная и нужная тема в наше время», — рассказала Полина Максимова.
«Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьёзную тему, мы зашли на территорию, в каком-то смысле новую для нас. Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону. Я уверен, что нам это удалось», — заявил генеральный продюсер телеканала «Супер» Эдуард Илоян.
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