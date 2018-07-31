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Полина Максимова поборола тяжёлую болезнь

31 июля
2018 год

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31 июля 2018
Максим Свешников приступил к съёмкам нового сериала «257 причин, чтобы жить» производства телеканала «Супер» и START Studio.

Полина Максимова поборола тяжёлую болезнь
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

Согласно пресс-службе канала «Супер», зрителям расскажут жизнеутверждающую историю 30-летней Жени Ковровой, которая, поборов тяжёлую болезнь, решает использовать второй шанс, чтобы осуществить все мечты и стать, наконец, счастливой.

Главную роль в сериале исполнит Полина Максимова. Компанию ей составят Анна Невская, Сергей Годин, Роман Маякин, Анастасия Попова, Дарья Руденок и другие актёры.

Полина Максимова поборола тяжёлую болезнь
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

«Меня захватил сценарий с самой первой строчки, я сразу поняла, что эта роль — моя. Давно не читала таких прекрасных изложений. Настолько круто всё написано. Моя героиня очень цельный человек, немного наивная, трогательная, смешная, где-то даже чудаковатая. У нас жизнеутверждающая история — в первую очередь про любовь, про веру, про надежду. Когда человек во что-то верит, это обязательно случается. Важная и нужная тема в наше время», — рассказала Полина Максимова.

«Затронув в нашем новом сериале очень деликатную и серьёзную тему, мы зашли на территорию, в каком-то смысле новую для нас. Нам было крайне важно найти тонкий баланс между драмой и комедией, не сместив акценты ни в ту, ни в другую сторону. Я уверен, что нам это удалось», — заявил генеральный продюсер телеканала «Супер» Эдуард Илоян.
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Полина Максимова поборола тяжёлую болезнь фотографии
Полина Максимова поборола тяжёлую болезнь фотографии
Полина Максимова поборола тяжёлую болезнь фотографии
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