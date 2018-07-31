В первый учебный день дети увидят «Царевн»

1 сентября на СТС Kids состоится премьера нового анимационного сериала «Царевны». Режиссёром первой серии мультфильма стал талантливый российский аниматор Константин Бронзит, а остальные эпизоды поставила Елена Галдобина, ранее работавшая над «Барбоскинами», сообщает пресс-служба холдинга «СТС Медиа».
В основе сюжета мультсериала лежат приключения пяти девочек, образы которых созданы на основе знакомых с детства героинь русских народных сказок. Каждая из них – Царевна Варвара-Краса Длинная Коса, Василиса Царевна-Лягушка, Дарья – Царевна-Несмеяна, Царевна Елена Прекрасная и Спящая Царевна Соня – обладает удивительной магической силой, но пока не умеет ей управлять. Для того, чтобы научиться использовать свои способности, они прибывают на магический остров Дивногорье, где их будет обучать великий волшебник Кощей Бессмертный.
фото: Пресс-служба «СТС Медиа»
«Сегодня развитие анимационного направления является стратегической задачей "СТС Медиа". Новая команда холдинга уже смогла добиться внушительных успехов, выведя на международный уровень бренд "Три кота", а новый канал CTC Kids стал идеальной площадкой для анимационного контента. Следующий глобальный шаг в этом направлении мы сделали вместе с, наверное, самым успешным продюсером анимации сейчас в России Сергеем Сельяновым. Сериал "Царевны" — это наша попытка взглянуть на всем нам знакомых героев сказок под необычным углом, найти в них яркие и незнакомые прежде черты. Не сомневаюсь, что этот проект придётся по душе зрителям СТС Kids, как маленьким, так и взрослым», — убеждён генеральный директор холдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.
«У славной анимационной студии "Мельница" получились замечательные девочки. Они пока волшебницы совсем немножко, но они учатся, — рассказал глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов. — Приглашаем всех в Дивногорье, давайте знакомиться с нашими юными героинями».
«Царевны» сочетают в себе качественный анимационный продукт и фирменный юмор студии «Мельница». Первый сезон сериала состоит из 26 серий, каждая из которых является оригинальной историей. Выпуск второго сезона запланирован на 2019 год.
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