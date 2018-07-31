Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В первый учебный день дети увидят «Царевн»

31 июля
2018 год

Новости кино >>
31 июля 2018
1 сентября на СТС Kids состоится премьера нового анимационного сериала «Царевны». Режиссёром первой серии мультфильма стал талантливый российский аниматор Константин Бронзит, а остальные эпизоды поставила Елена Галдобина, ранее работавшая над «Барбоскинами», сообщает пресс-служба холдинга «СТС Медиа».

В основе сюжета мультсериала лежат приключения пяти девочек, образы которых созданы на основе знакомых с детства героинь русских народных сказок. Каждая из них – Царевна Варвара-Краса Длинная Коса, Василиса Царевна-Лягушка, Дарья – Царевна-Несмеяна, Царевна Елена Прекрасная и Спящая Царевна Соня – обладает удивительной магической силой, но пока не умеет ей управлять. Для того, чтобы научиться использовать свои способности, они прибывают на магический остров Дивногорье, где их будет обучать великий волшебник Кощей Бессмертный.

В первый учебный день дети увидят «Царевн»
фото: Пресс-служба «СТС Медиа»

«Сегодня развитие анимационного направления является стратегической задачей "СТС Медиа". Новая команда холдинга уже смогла добиться внушительных успехов, выведя на международный уровень бренд "Три кота", а новый канал CTC Kids стал идеальной площадкой для анимационного контента. Следующий глобальный шаг в этом направлении мы сделали вместе с, наверное, самым успешным продюсером анимации сейчас в России Сергеем Сельяновым. Сериал "Царевны" — это наша попытка взглянуть на всем нам знакомых героев сказок под необычным углом, найти в них яркие и незнакомые прежде черты. Не сомневаюсь, что этот проект придётся по душе зрителям СТС Kids, как маленьким, так и взрослым», — убеждён генеральный директор холдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

«У славной анимационной студии "Мельница" получились замечательные девочки. Они пока волшебницы совсем немножко, но они учатся, — рассказал глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов. — Приглашаем всех в Дивногорье, давайте знакомиться с нашими юными героинями».

«Царевны» сочетают в себе качественный анимационный продукт и фирменный юмор студии «Мельница». Первый сезон сериала состоит из 26 серий, каждая из которых является оригинальной историей. Выпуск второго сезона запланирован на 2019 год.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
АнимацияРоссийские сериалы
персоны
Константин БронзитЕлена ГалдобинаВячеслав МуруговСергей Сельянов

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Шеховцов
30 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.
Наталья Кузнецова
29 июля ушла из жизни актриса Наталья Кузнецова.
Борис Харитонов
28 июля ушёл из жизни актёр Борис Харитонов.
Гафур Каюмов
27 июля скончался актёр, драматург Гафур Каюмов.
Владимир Войнович
27 июля ушёл из жизни писатель Владимир Войнович.
Кулбубу Мадемилова
27 июля ушла из жизни артистка балета, балетмейстер Кулбубу Мадемилова.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Артём Мазунов
Вера Марецкая
Александр Пятков
Тарас Сахно
Любовь Соколова
Ришар Берри
Майкл Бин
Лэйн Дейвис
Дин Кейн
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Судная ночь. Начало
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2018
Шпионская игра
биография, военный фильм, драма
США, 2018
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью