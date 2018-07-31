Объявлена программа XXVI фестиваля российского кино «Окно в Европу»

С 10
по 16 августа
в Выборге пройдёт XXVI Фестиваль российского кино «Окно в Европу»
, чьим президентом является Армен Медведев
. Как сообщает пресс-служба смотра, за семь дней фестивальной работы зрители увидят около 130
фильмов. Закрытие состоится 16 августа
и по традиции пройдёт в стенах Выборгского замка. В основу постера фестиваля был положен кадр из фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве»
, созданного по сценарию Геннадия Шпаликова
.
В этом году жюри конкурсной программы «Игровое кино. Осенние премьеры» возглавит Сергей Снежкин
. В оценке работ ему помогут оператор Сергей Астахов
, кинокритик Лариса Малюкова
, актриса Клавдия Коршунова
и сценарист Алексей Бородачёв
. Председателем жюри конкурсной программы «Копродукция. Окно в мир» назначен Арутюн Хачатрян
. В его команду вошли продюсеры Юлия Мишкинене
, Ольга Аграфенина
и режиссёр Вячеслав Сорокин
. Жюри под руководством Евгения Григорьева
при помощи сценариста Ольги Рейзен
и режиссёра Максима Якубсона
оценит неигровые ленты. А Гарри Бардин
вместе с аниматорами Екатериной Соколовой
и Леонидом Шмельковым
выберут победителей среди мультфильмов.
В конкурсную программу «Игровое кино. Осенние премьеры» включено 14 картин: «Амбивалентность» Антона Бильжо
, «В Кейптаунском порту» Александра Велединского
(фильм открытия), «ВМаяковский» Александра Шейна
, «Замыкание» Татьяны Эверстовой
, «Звёзды» Александра Новикова-Янгинова
, «Значит любит» Алексея Краевского
, «Как я стал…» Павла Мирзоева
, «Кровь» Артёма Темникова
, «Облепиховое лето» Виктора Алфёрова
, «Папа, сдохни» Кирилла Соколова
, «Порт» Александры Стреляной
, «Почти среда» Елизаветы Королёвой
, «У ангела ангина» Оксаны Карас
и «Фагот» Бориса Гуца
. Конкурс, посвящённый фильмам, созданным в копродукции кинематографистов России и других стран, состоит из девяти работ: «Into_нация большой Одессы» Александра Бруньковского
, «Беглецы» Ары Оганесян
, «Ван Гоги» Сергея Ливнева
, «Гурвинек. Волшебная игра» Мартина Котика
и Инны Евланниковой
, «Жизнь раз» Владимира Ракши
, «Зелёные коты» Андреса Пуустусмаа
, «Курс молодого шамана» Светланы Стасенко
, «Художник и война» Григория Амнуэля
и «Хрусталь» Дарьи Жук
. В конкурсе «Выборгский счёт» за признание зрителей поборются «Ван Гоги» и «Хрусталь», а также «Кислота» Александра Горчилина
, «Пепло» Антона Моисеенко
и «Царь-птица» Эдуарда Новикова
.
На звание лучшего документального фильма будет претендовать 31
картина, среди которых «Александр Збруев. Мои родители» Екатерины Калининой
, «ВоваНина» Натальи Назаровой
, «Восточный фронт» Андрея Осипова
, «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлёвой
и Владислава Гришина
, «Письма с войны» Георгия Негашева
и Павла Фаттахутдинова
, «Раскалённый хаос» Сергея Дебижева
, «Статус жертвы» Юлии Бобковой
, «Таня…» Павла Мирзоева
, «Ульянов про Ульянова» Ивана Твердовского
, «Я тебя не забыл» Али Хамраева
и другие. Анимационный конкурс включает 39
мультфильмов, в числе которых новые серии «Весёлой карусели»
, «Дача, пришельцы, огурцы» Екатерины Михеевой
, «Маршрутка» Татьяны Ильиной
, «Чик-чирик» Жанны Бекмамбетовой
и «Суета сует» Алексея Туркуса
и Алексея Шелманова
. Откроется программа новой картиной Гарри Бардина «Болеро17»
. На смотре также подведут итоги конкурса короткометражных фильмов «Окно в интернет».
Вне конкурса покажут такие фильмы, как «Три истории»
и «Среди серых камней» Киры Муратовой
, «Агония» Элема Климова
, «Игра» Дмитрия Астрахана
, «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» Елены Демидовой
и «Решение о ликвидации» Александра Аравина
. Фильмом закрытия фестиваля станет «Непрощённый» Сарика Андреасяна
.
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