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Объявлена программа XXVI фестиваля российского кино «Окно в Европу»

31 июля
2018 год

Новости кино >>
31 июля 2018
С 10 по 16 августа в Выборге пройдёт XXVI Фестиваль российского кино «Окно в Европу», чьим президентом является Армен Медведев. Как сообщает пресс-служба смотра, за семь дней фестивальной работы зрители увидят около 130 фильмов. Закрытие состоится 16 августа и по традиции пройдёт в стенах Выборгского замка. В основу постера фестиваля был положен кадр из фильма Георгия Данелии «Я шагаю по Москве», созданного по сценарию Геннадия Шпаликова.

Объявлена программа XXVI фестиваля российского кино «Окно в Европу»
фото: oknofest.com

В этом году жюри конкурсной программы «Игровое кино. Осенние премьеры» возглавит Сергей Снежкин. В оценке работ ему помогут оператор Сергей Астахов, кинокритик Лариса Малюкова, актриса Клавдия Коршунова и сценарист Алексей Бородачёв. Председателем жюри конкурсной программы «Копродукция. Окно в мир» назначен Арутюн Хачатрян. В его команду вошли продюсеры Юлия Мишкинене, Ольга Аграфенина и режиссёр Вячеслав Сорокин. Жюри под руководством Евгения Григорьева при помощи сценариста Ольги Рейзен и режиссёра Максима Якубсона оценит неигровые ленты. А Гарри Бардин вместе с аниматорами Екатериной Соколовой и Леонидом Шмельковым выберут победителей среди мультфильмов.

В конкурсную программу «Игровое кино. Осенние премьеры» включено 14 картин: «Амбивалентность» Антона Бильжо, «В Кейптаунском порту» Александра Велединского (фильм открытия), «ВМаяковский» Александра Шейна, «Замыкание» Татьяны Эверстовой, «Звёзды» Александра Новикова-Янгинова, «Значит любит» Алексея Краевского, «Как я стал…» Павла Мирзоева, «Кровь» Артёма Темникова, «Облепиховое лето» Виктора Алфёрова, «Папа, сдохни» Кирилла Соколова, «Порт» Александры Стреляной, «Почти среда» Елизаветы Королёвой, «У ангела ангина» Оксаны Карас и «Фагот» Бориса Гуца. Конкурс, посвящённый фильмам, созданным в копродукции кинематографистов России и других стран, состоит из девяти работ: «Into_нация большой Одессы» Александра Бруньковского, «Беглецы» Ары Оганесян, «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Гурвинек. Волшебная игра» Мартина Котика и Инны Евланниковой, «Жизнь раз» Владимира Ракши, «Зелёные коты» Андреса Пуустусмаа, «Курс молодого шамана» Светланы Стасенко, «Художник и война» Григория Амнуэля и «Хрусталь» Дарьи Жук. В конкурсе «Выборгский счёт» за признание зрителей поборются «Ван Гоги» и «Хрусталь», а также «Кислота» Александра Горчилина, «Пепло» Антона Моисеенко и «Царь-птица» Эдуарда Новикова.

«ВМаяковский»
фото: oknofest.com

На звание лучшего документального фильма будет претендовать 31 картина, среди которых «Александр Збруев. Мои родители» Екатерины Калининой, «ВоваНина» Натальи Назаровой, «Восточный фронт» Андрея Осипова, «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлёвой и Владислава Гришина, «Письма с войны» Георгия Негашева и Павла Фаттахутдинова, «Раскалённый хаос» Сергея Дебижева, «Статус жертвы» Юлии Бобковой, «Таня…» Павла Мирзоева, «Ульянов про Ульянова» Ивана Твердовского, «Я тебя не забыл» Али Хамраева и другие. Анимационный конкурс включает 39 мультфильмов, в числе которых новые серии «Весёлой карусели», «Дача, пришельцы, огурцы» Екатерины Михеевой, «Маршрутка» Татьяны Ильиной, «Чик-чирик» Жанны Бекмамбетовой и «Суета сует» Алексея Туркуса и Алексея Шелманова. Откроется программа новой картиной Гарри Бардина «Болеро17». На смотре также подведут итоги конкурса короткометражных фильмов «Окно в интернет».

Вне конкурса покажут такие фильмы, как «Три истории» и «Среди серых камней» Киры Муратовой, «Агония» Элема Климова, «Игра» Дмитрия Астрахана, «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» Елены Демидовой и «Решение о ликвидации» Александра Аравина. Фильмом закрытия фестиваля станет «Непрощённый» Сарика Андреасяна.
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