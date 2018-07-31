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Документалист Александр Расторгуев по данным СМИ погиб в Центральной Африке

31 июля
2018 год

Новости кино >>
31 июля 2018
Режиссер документального кино Александр Расторгуев вместе с коллегами - журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко - погибли в Центральной Африке, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на два источника в «Центре управления расследованиями».

Официального подтверждения гибели режиссера пока нет. По информации РИА Новости, миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила обнаружение троих погибших россиян.

«Патруль подтвердил наличие трех тел и автомобиля со множеством пулевых ранений Тела были доставлены в госпиталь MINUSCA в Сибуте», — рассказал агентству представитель миссии Владимир Монтейро. На опознание погибших выехали дипломаты. Официальная информация, по данным МИД, станет известная ближе к утру среды.

Документалист Александр Расторгуев по данным СМИ погиб в Центральной Африке

По данным телеканала «Дождь», Расторгуев с коллегами снимали там документальный проект о работе ЧВК «Вагнер» - неформального вооружения, которое, по данным СМИ, принимало участие в военных действиях на востоке Украины и в Сирии.

По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в город Бомбари.

Документалист Александр Расторгуев по данным СМИ погиб в Центральной Африке
фото: Пивоваров, Костомаров, Расторгуев

Александр Расторгуев родился в Ростове-на-Дону, там же начинал карьеру режиссера документального кино. Был неоднократным участником фестиваля «Артдокфест», лауреатом премии «Лавр» и награды Гильдии киноведов и кинокритиков за фильм «Дикий, дикий пляж». Сотрудничал с Павлом Костомаровым, Виталием Манским, Алексеем Пивоваровым. С Костомаровым и Пивоваровым, в частности, делал интернет-проекты «Срок» и «Реальность».
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Павел КостомаровВиталий МанскийАлексей ПивоваровАлександр Расторгуев (III)

обсуждение >>
№ 1
Teymur   31.07.2018 - 20:44
Царствие Небесное. Вместе с А. Расторгуевым погиб оператор Кирилл Радченко, Царствие ему Небесное. Погиб также военный корреспондент Орхан Джемаль, Аллах ряхмят элясин, достойнейший сын великого отца,... читать далее>>
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