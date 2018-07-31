Документалист Александр Расторгуев по данным СМИ погиб в Центральной Африке

Режиссер документального кино Александр Расторгуев вместе с коллегами - журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко - погибли в Центральной Африке, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на два источника в «Центре управления расследованиями».
Официального подтверждения гибели режиссера пока нет. По информации РИА Новости, миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) подтвердила обнаружение троих погибших россиян.
«Патруль подтвердил наличие трех тел и автомобиля со множеством пулевых ранений Тела были доставлены в госпиталь MINUSCA в Сибуте», — рассказал агентству представитель миссии Владимир Монтейро. На опознание погибших выехали дипломаты. Официальная информация, по данным МИД, станет известная ближе к утру среды.
По данным телеканала «Дождь», Расторгуев с коллегами снимали там документальный проект о работе ЧВК «Вагнер» - неформального вооружения, которое, по данным СМИ, принимало участие в военных действиях на востоке Украины и в Сирии.
По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.
Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в город Бомбари.
фото: Пивоваров, Костомаров, Расторгуев
Александр Расторгуев родился в Ростове-на-Дону, там же начинал карьеру режиссера документального кино. Был неоднократным участником фестиваля «Артдокфест», лауреатом премии «Лавр» и награды Гильдии киноведов и кинокритиков за фильм «Дикий, дикий пляж». Сотрудничал с Павлом Костомаровым, Виталием Манским, Алексеем Пивоваровым. С Костомаровым и Пивоваровым, в частности, делал интернет-проекты «Срок» и «Реальность».
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