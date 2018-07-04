Кукла Чаки переродится

Семейство хорроров пополнится ещё одним необязательным ремейком.
Согласно THR
, студия MGM взялась за разработку перезапуска культовой хоррор-серии «Детская игра»
, посвящённой кукле Чаки, в которую вселился дух маньяка-убийцы (Брэд Дуриф
).
Ленту поставит норвежец Ларс Клевберг
(«Полароид»
). Продюсерами выступают Дэвид Катценберг
и Сет Грэм-Смит
, ответственные за новую киноадаптацию романа Стивена Кинга «Оно»
. За сюжет отвечает Тайлер Бёртон Смит
, написавший сценарий для полнометражного сиквела пародийного экшна «Кунг Фьюри»
. Съёмки запланированы на сентябрь текущего года.
Тем временем создатель культовой куклы-убийцы Дон Манчини
работает над сериалом, чьё действие развернётся сразу после событий седьмого фильма хоррор-серии «Культ Чаки»
. Кто будет интереснее публике — старый друг или новодел, покажет время.
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