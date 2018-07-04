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Кукла Чаки переродится

4 июля
2018 год

Новости кино >>
4 июля 2018
Семейство хорроров пополнится ещё одним необязательным ремейком.

Согласно THR, студия MGM взялась за разработку перезапуска культовой хоррор-серии «Детская игра», посвящённой кукле Чаки, в которую вселился дух маньяка-убийцы (Брэд Дуриф).


Ленту поставит норвежец Ларс Клевберг («Полароид»). Продюсерами выступают Дэвид Катценберг и Сет Грэм-Смит, ответственные за новую киноадаптацию романа Стивена Кинга «Оно». За сюжет отвечает Тайлер Бёртон Смит, написавший сценарий для полнометражного сиквела пародийного экшна «Кунг Фьюри». Съёмки запланированы на сентябрь текущего года.

Тем временем создатель культовой куклы-убийцы Дон Манчини работает над сериалом, чьё действие развернётся сразу после событий седьмого фильма хоррор-серии «Культ Чаки». Кто будет интереснее публике — старый друг или новодел, покажет время.
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