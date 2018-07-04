Надежда Михалкова и Игорь Петренко поселятся в Припяти

Алексей Мурадов приступил в Беларуси к съёмкам 12-серийной исторической драмы «Чернобыль», которая восстановит хронологию событий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и расскажет о героических буднях ликвидаторов её последствий. Главные роли в картине исполнят Надежда Михалкова и Игорь Петренко, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции. Для установления местонахождения на территории Припяти опытного сотрудника ЦРУ Альберта Ленца (Дмитрий Ульянов), которого подозревают в шпионаже, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев (Петренко).
«Идея фильма о Чернобыле появилась ещё пять лет назад, – рассказывает режиссёр Алексей Мурадов. – Этот многосерийный телефильм расскажет зрителям о том, что именно тогда произошло и наша история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем что было. Про человеческие судьбы, в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий».
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