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Алан Тейлор напомнит про «Клан Сопрано»

4 июля
2018 год

Новости кино >>
4 июля 2018
Алан Тейлор вернётся в мир «Клана Сопрано», для которого в своё время снял девять эпизодов. Он поставит полнометражный приквел оригинального сериала, уверяет The Wrap.

События новой ленты под рабочим названием «Многие святые Ньюарка» (The Many Saints of Newark) развернутся в 60-х годах. В центре сюжета – противостояния итальянских и афроамериканских гангстеров.

Алан Тейлор напомнит про «Клан Сопрано»

В картине появится персонаж отец Тони Сопрано – Джованни «Джонни Бой». Также найдётся место для молодого дяди Джуниора.

Сценарий вместе с создателем знаменитого телешоу Дэвидом Чейзом, выступающим продюсером приквела, готовит Лоуренс Коннер, который также работал над оригиналом.
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