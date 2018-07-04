Алан Тейлор напомнит про «Клан Сопрано»

Алан Тейлор
вернётся в мир «Клана Сопрано»
, для которого в своё время снял девять эпизодов. Он поставит полнометражный приквел оригинального сериала, уверяет The Wrap
.
События новой ленты под рабочим названием «Многие святые Ньюарка»
(The Many Saints of Newark) развернутся в 60-х годах. В центре сюжета – противостояния итальянских и афроамериканских гангстеров.
В картине появится персонаж отец Тони Сопрано – Джованни «Джонни Бой». Также найдётся место для молодого дяди Джуниора.
Сценарий вместе с создателем знаменитого телешоу Дэвидом Чейзом
, выступающим продюсером приквела, готовит Лоуренс Коннер
, который также работал над оригиналом.
обсуждение >>