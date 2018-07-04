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Владимир Епифанцев и Максим Виторган поборются за любовь Татьяны Арнтгольц

4 июля
2018 год

Новости кино >>
4 июля 2018
30 июля в 20:00 на СТС состоится премьера комедийного сериала «Новый человек», который расскажет о хоккеисте с буйным характером, решившим вернуть свою семью. Согласно пресс-службе телеканала, в 17-серийной истории зрителей ждёт неожиданный любовный треугольник в исполнении Владимира Епифанцева, Татьяны Арнтгольц и Максима Виторгана. Чтобы завоевать сердце любимой женщины, работающей фармацевтом в аптеке, знаменитый хоккеист и скромный аудитор готовы пойти на всё: в ход идут танго-баттлы, предвыборные программы и даже кулачные бои.

Владимир Епифанцев и Максим Виторган поборются за любовь Татьяны Арнтгольц
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«В сериале показаны два совершенно разных персонажа, две крайности: взрывной, непредсказуемый, излишне эмоциональный спортсмен, которого вечно куда-то несёт, и абсолютно спокойный, стабильный мужчина, знающий ответ на любой вопрос и готовый закрутить любую гайку в доме. Я бы искала золотую середину, потому что для меня семейная жизнь как кривая линия в кардиограмме – со своими пиками и падениями. Здесь я совсем не похожа на себя, начиная от образа, который мне придумали гримёры, и заканчивая самим жанром, в котором мне было не просто, но интересно. Могу сказать, что никогда столько не смеялась на съёмках, сколько в этом сериале. Вообще, для меня это первый опыт комедийного жанра, и я очень хотела сыграть в комедии, до этого у меня были только лирические или драматические героини», – рассказала Татьяна Арнтгольц.

В новом ситкоме Епифанцеву и Виторгану предстояло научиться кататься на коньках. «В детстве я попробовал пару раз прокатиться: у меня дико болели ноги, и мне всё это так не понравилось», – вспоминал Владимир, которому досталась роль неуправляемого хоккеиста по прозвищу Кайло. А главным испытанием для Максима Виторгана стали накладные усы, которые он носит на протяжении всего съёмочного периода. «Каждый день мне под носом наносили очень неприятную суспензию, а потом приклеивали колючие, жёсткие чужие волосы, — признавался он на съёмках. — Дышал всем этим целый день, после чего гримёры всё убирали и чистили моё лицо щёточкой и кисточкой. Только потом при вдохе в носу всё равно создавалась атмосфера оставшейся липучести».

Помимо основного трио, в сериале также сыграли Тимур Еремеев, Виталий Егоров и другие актёры. За постановку отвечает Артём Насыбулин.
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Владимир Епифанцев и Максим Виторган поборются за любовь Татьяны Арнтгольц фотографии
Владимир Епифанцев и Максим Виторган поборются за любовь Татьяны Арнтгольц фотографии
Владимир Епифанцев и Максим Виторган поборются за любовь Татьяны Арнтгольц фотографии
Владимир Епифанцев и Максим Виторган поборются за любовь Татьяны Арнтгольц фотографии
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