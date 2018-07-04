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Мэтт Дэймон станет миллиардером Марком Ричем

4 июля
2018 год

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4 июля 2018
Мэтт Дэймон воплотит образ миллиардера Марка Рича в биографической ленте «Король нефти» (The King Of Oil), задуманной студией Universal Pictures, сообщает Deadline.

Режиссёрское кресло картины может занять создатель «Тихого места» Джон Красински, выступающий продюсером проекта. Сценарий напишут Джо Шрэпнел и Анна Уотерхаус.

Мэтт Дэймон станет миллиардером Марком Ричем
фото: screenrant.com

Основой для фильма послужит книга «Король нефти: Секреты жизни Марка Рича», написанная Дэниелом Амманом под руководством самого Рича. Зрителям поведают о превращении главного героя в богатого человека, совершившего выгодные нефтяные сделки с Ираном. В 1983-м ему грозил срок из-за неуплаты налогов в особо крупных размерах, но миллиардер избежал наказания, улетев в Швейцарию. Впоследствии Рича помиловал в 2001 году Билл Клинтон, а смерть нефтяного магната настигла спустя 12 лет, когда ему было 78 лет.

Дэймону и Красински не привыкать работать вместе. Ранее они продюсировали ленты «Манчестер у моря» и «Земля обетованная».
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