Мэтт Дэймон станет миллиардером Марком Ричем

Мэтт Дэймон
воплотит образ миллиардера Марка Рича
в биографической ленте «Король нефти»
(The King Of Oil), задуманной студией Universal Pictures, сообщает Deadline
.
Режиссёрское кресло картины может занять создатель «Тихого места» Джон Красински
, выступающий продюсером проекта. Сценарий напишут Джо Шрэпнел
и Анна Уотерхаус
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Основой для фильма послужит книга «Король нефти: Секреты жизни Марка Рича»
, написанная Дэниелом Амманом
под руководством самого Рича. Зрителям поведают о превращении главного героя в богатого человека, совершившего выгодные нефтяные сделки с Ираном. В 1983-м ему грозил срок из-за неуплаты налогов в особо крупных размерах, но миллиардер избежал наказания, улетев в Швейцарию. Впоследствии Рича помиловал в 2001 году Билл Клинтон, а смерть нефтяного магната настигла спустя 12 лет, когда ему было 78 лет.
Дэймону и Красински не привыкать работать вместе. Ранее они продюсировали ленты «Манчестер у моря»
и «Земля обетованная»
.
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