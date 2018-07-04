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Ванесса Кирби сыграет сестру Джейсона Стэтэма в спин-оффе «Форсажа»

4 июля
2018 год

Новости кино >>
4 июля 2018
Ванесса Кирби, памятная зрителям по сериалу «Корона», присоединилась к команде ленты «Хоббс и Шоу», представляющей собой спин-офф популярной серии «Форсаж», в котором пойдёт рассказ о похождениях персонажей Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтэма.

Согласно изданию Variety, актриса сыграет агента MI-5 и сестру Деккарда Шоу (Стэтэм).

Ванесса Кирби сыграет сестру Джейсона Стэтэма в спин-оффе «Форсажа»
фото: joblo.com

Режиссёром картины назначен Дэвид Лейтч. Сценаристом числится Крис Морган, неоднократно сотрудничавший с франшизой. Шарлиз Терон, скорее всего, вернётся к образу Сайфер.

Съёмочный период стартует 4 сентября, в прокат фильм выйдет 26 июля 2019 года.
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Ванесса Кирби сыграет сестру Джейсона Стэтэма в спин-оффе «Форсажа» фотографии
Ванесса Кирби сыграет сестру Джейсона Стэтэма в спин-оффе «Форсажа» фотографии
Ванесса Кирби сыграет сестру Джейсона Стэтэма в спин-оффе «Форсажа» фотографии
Ванесса Кирби сыграет сестру Джейсона Стэтэма в спин-оффе «Форсажа» фотографии
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