Ванесса Кирби сыграет сестру Джейсона Стэтэма в спин-оффе «Форсажа»

Ванесса Кирби
, памятная зрителям по сериалу «Корона»
, присоединилась к команде ленты «Хоббс и Шоу»
, представляющей собой спин-офф популярной серии «Форсаж»
, в котором пойдёт рассказ о похождениях персонажей Дуэйна Джонсона
и Джейсона Стэтэма
.
Согласно изданию Variety
, актриса сыграет агента MI-5 и сестру Деккарда Шоу (Стэтэм).
Режиссёром картины назначен Дэвид Лейтч
. Сценаристом числится Крис Морган
, неоднократно сотрудничавший с франшизой. Шарлиз Терон
, скорее всего, вернётся к образу Сайфер.
Съёмочный период стартует 4 сентября
, в прокат фильм выйдет 26 июля 2019
года.
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