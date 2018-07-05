Музей кино покажет фильмы про ВДНХ

Музей кино на ВДНХ приглашает зрителей вспомнить, в каких фильмах была запечатлена главная выставка страны.
ВДНХ — самая большая съёмочная площадка под открытым небом. С момента открытия в 1939 году и до наших дней она остаётся живой декорацией для сотен фильмов. На территории Выставки снимались такие классические советские кинокартины, как «Новая Москва», «Подкидыш», «Свинарка и пастух», «Человек ниоткуда». Увидеть их ещё раз приглашает Музей кино. С 5 по 8 июля в рамках программы кинопоказов «Лето на ВДНХ» в павильоне №36 все желающие смогут насладиться просмотром любимых картин.
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