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Музей кино покажет фильмы про ВДНХ

5 июля
2018 год

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5 июля 2018
Музей кино на ВДНХ приглашает зрителей вспомнить, в каких фильмах была запечатлена главная выставка страны.

ВДНХ — самая большая съёмочная площадка под открытым небом. С момента открытия в 1939 году и до наших дней она остаётся живой декорацией для сотен фильмов. На территории Выставки снимались такие классические советские кинокартины, как «Новая Москва», «Подкидыш», «Свинарка и пастух», «Человек ниоткуда». Увидеть их ещё раз приглашает Музей кино. С 5 по 8 июля в рамках программы кинопоказов «Лето на ВДНХ» в павильоне №36 все желающие смогут насладиться просмотром любимых картин.

Музей кино покажет фильмы про ВДНХ
фото: Пресс-служба Музея кино

Согласно пресс-службе Музея кино, показы начнутся 5 июля с киношедевра Александра Медведкина «Новая Москва», снятого в 1938 году, — одного из главных фильмов о Москве в XX веке. 6 июля можно будет посмотреть знаменитую комедию Татьяны Лукашевич «Подкидыш» с Фаиной Раневской. На следующий день гостям ВДНХ покажут романтический фильм Ивана Пырьева «Свинарка и пастух». Завершится серия показов лентой Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда».

Каждый показ состоится в 16:00. При наличии билета в музей просмотр фильмов бесплатный. Получить подробную информацию о мероприятиях и приобрести билеты можно на сайте Музея кино.
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Новая МоскваПодкидышСвинарка и пастухЧеловек ниоткуда

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