Умер Робби Мюллер

4 июля
в Амстердаме на 79
-м году жизни скончался выдающийся нидерландский кинооператор Робби Мюллер
, работавший с Вимом Вендерсом
, Ларсом фон Триером
и Джимом Джармушем
, сообщает Variety
.
Мюллер умер в своём доме в Амстердаме. Как уточняет газета The Guardian
, на протяжении последних нескольких лет оператор страдал от сосудистой деменции, из-за которой не мог говорить и двигаться самостоятельно.
«Мы потеряли замечательного, блестящего и незаменимого Робби Мюллера. Я так его люблю. Он научил меня многим вещам. Покойся с миром, мой дорогой друг Робби», —
написал в твиттере
Джим Джармуш.
Робби Мюллер родился на острове Кюрасао 4 апреля 1940
года. Обучался в Нидерландской киноакадемии. Создал такие знаменитые фильмы, как «Алиса в городах»
, «Париж, Техас»
, «Вне закона»
, «Мертвец»
, «Рассекая волны»
, «Танцующая в темноте»
и «Кофе и сигареты»
. Обладатель 15
наград.
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