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Умер Робби Мюллер

5 июля
2018 год

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5 июля 2018
4 июля в Амстердаме на 79-м году жизни скончался выдающийся нидерландский кинооператор Робби Мюллер, работавший с Вимом Вендерсом, Ларсом фон Триером и Джимом Джармушем, сообщает Variety.

Мюллер умер в своём доме в Амстердаме. Как уточняет газета The Guardian, на протяжении последних нескольких лет оператор страдал от сосудистой деменции, из-за которой не мог говорить и двигаться самостоятельно.

Умер Робби Мюллер
фото: independent.co

«Мы потеряли замечательного, блестящего и незаменимого Робби Мюллера. Я так его люблю. Он научил меня многим вещам. Покойся с миром, мой дорогой друг Робби», — написал в твиттере Джим Джармуш.

Робби Мюллер родился на острове Кюрасао 4 апреля 1940 года. Обучался в Нидерландской киноакадемии. Создал такие знаменитые фильмы, как «Алиса в городах», «Париж, Техас», «Вне закона», «Мертвец», «Рассекая волны», «Танцующая в темноте» и «Кофе и сигареты». Обладатель 15 наград.
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Вим ВендерсДжим ДжармушРобби МюллерЛарс фон Триер
фильмы
Алиса в городахВне законаКофе и сигаретыМертвецПариж, ТехасРассекая волныТанцующая в темноте

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Умер Робби Мюллер фотографии
Умер Робби Мюллер фотографии
Умер Робби Мюллер фотографии
Умер Робби Мюллер фотографии
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