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Анна Михалкова сталкивается с иррациональным в трейлере хоррора «Проигранное место»

5 июля
2018 год

Новости кино >>
5 июля 2018
Опубликован трейлер режиссёрского дебюта Надежды Михалковой «Проигранное место».



Новый хоррор связан с легендой о «проигранном месте» в кинотеатре, которая бытует среди старшеклассников. Говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречён на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места».

В картине заняты Анна Михалкова, Алексей Дякин, Ирина Мартыненко, Алексей Мартынов, Никита Еленев, Сергей Городничий, Валентина Ляпина, Анастасия Акатова, Арам Вардеванян, Пётр Рыков и другие актёры. Сценарий написали братья Пресняковы. За визуальную составляющую отвечает оператор Михаил Хасая.

«Проигранное место» выйдет в прокат 25 октября этого года.
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фильмы
Проигранное место

обсуждение >>
№ 1
Харитон (СССР)   5.07.2018 - 13:28
Михалкова-младшая - режиссер? Это что, новый анекдот? читать далее>>
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