ревью

Анна Михалкова сталкивается с иррациональным в трейлере хоррора «Проигранное место»

Выдающийся нидерландский оператор скончался на 79-м году жизни.

С 5 по 8 июля зрители смогут посмотреть картины «Новая Москва», «Подкидыш», «Свинарка и пастух» и «Человек ниоткуда».

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«Убежище дьявола»

Три мексиканки идут на ограбление дома сенатора и находят в подвале его связанную дочь.