Анна Михалкова сталкивается с иррациональным в трейлере хоррора «Проигранное место»

Опубликован трейлер режиссёрского дебюта Надежды Михалковой «Проигранное место»
.
Новый хоррор связан с легендой о «проигранном месте» в кинотеатре, которая бытует среди старшеклассников. Говорят, что каждый, кто покупает туда билет, обречён на смерть. Никто не воспринимает эту историю всерьез, но вскоре серия жутких убийств заставляет компанию друзей вспомнить о зловещей легенде. Старшеклассники начинают собственное расследование, но сами оказываются под подозрением. Загнанные в ловушку страхом и недоверием друзья решают бросить вызов призраку «проигранного места».
В картине заняты Анна Михалкова
, Алексей Дякин
, Ирина Мартыненко
, Алексей Мартынов
, Никита Еленев
, Сергей Городничий
, Валентина Ляпина
, Анастасия Акатова
, Арам Вардеванян
, Пётр Рыков
и другие актёры. Сценарий написали братья Пресняковы
. За визуальную составляющую отвечает оператор Михаил Хасая
.
«Проигранное место» выйдет в прокат 25 октября
этого года.
обсуждение >>