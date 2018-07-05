Ялтинскую киностудию отдадут государству

Ялтинская киностудия
станет федеральной собственностью.
«Мы считали объёмы финансирования и на уровне главы Республики Крым и вице-премьера российского правительства, курирующего нашу республику. Было достигнуто решение и принято к исполнению о том, что она будет всё-таки передана в федеральную собственность и отремонтирована, восстановлена на федеральные деньги. Мы очень надеемся, что федералы очень оперативно найдут средства (на восстановление). Первичный объём финансирования – четыре миллиарда рублей», —
цитирует агентство RNS
министра культуры Крыма Арину Новосельскую
.
В настоящий момент идёт процедура передачи. По словам министра, концепция восстановления киностудии уже разработана.
Ялтинскую киностудию основала в 1917 году кинофабрика «Ханжонков и Ко». Через два года её преобразовали в Ялтинскую кинофабрику и национализировали.
обсуждение >>