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Ялтинскую киностудию отдадут государству

5 июля
2018 год

Новости кино >>
5 июля 2018
Ялтинская киностудия станет федеральной собственностью.

Ялтинскую киностудию отдадут государству
фото: jalita.com

«Мы считали объёмы финансирования и на уровне главы Республики Крым и вице-премьера российского правительства, курирующего нашу республику. Было достигнуто решение и принято к исполнению о том, что она будет всё-таки передана в федеральную собственность и отремонтирована, восстановлена на федеральные деньги. Мы очень надеемся, что федералы очень оперативно найдут средства (на восстановление). Первичный объём финансирования – четыре миллиарда рублей», — цитирует агентство RNS министра культуры Крыма Арину Новосельскую.

В настоящий момент идёт процедура передачи. По словам министра, концепция восстановления киностудии уже разработана.

Ялтинскую киностудию основала в 1917 году кинофабрика «Ханжонков и Ко». Через два года её преобразовали в Ялтинскую кинофабрику и национализировали.
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Киноиндустрия

обсуждение >>
№ 1
Борис Нежданов (Санкт-Петербург)   5.07.2018 - 18:10
В советский период Ялтинская киностудия с середины 60-х годов была филиалом киностудии имени М. Горького и обладала неплохой производственно-технической базой. Во время "перестройки-катастройки"... читать далее>>
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