Умер документалист Клод Ланцман

ревью

Купишь на это кресло билет в кинотеатре - умрешь.

Создателю неигровой картины «Шоа», посвящённой Холокосту, было 92 года.

Анна Михалкова сталкивается с иррациональным в трейлере хоррора «Проигранное место»

Выдающийся нидерландский оператор скончался на 79-м году жизни.

Ролики фильмов

«Убежище дьявола»

Три мексиканки идут на ограбление дома сенатора и находят в подвале его связанную дочь.