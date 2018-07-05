Умер документалист Клод Ланцман

Сегодня, 5 июля
, на 93
-м году жизни скончался французский журналист и кинорежиссёр-документалист Клод Ланцман
.
Как сообщает агентство France Presse (AFP)
, режиссёр умер у себя дома в Париже.
Клод Ланцман родился 27 ноября 1925
года во французском городе Буа-Коломб. Его самой известной работой является документальная лента 1985 года «Шоа»
, посвящённая массовому истреблению европейских евреев в нацистских концлагерях.
Режиссёр знаком российскому зрителю, поскольку осенью 2017 года в рамках 27-го международного кинофестиваля «Послание к человеку»
в Санкт-Петербурге представил свою последнюю работу «Напалм»
, чья премьера состоялась на Каннском кинофестивале.
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