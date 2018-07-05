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Умер документалист Клод Ланцман

5 июля
2018 год

Новости кино >>
5 июля 2018
Сегодня, 5 июля, на 93-м году жизни скончался французский журналист и кинорежиссёр-документалист Клод Ланцман.

Как сообщает агентство France Presse (AFP), режиссёр умер у себя дома в Париже.


Клод Ланцман родился 27 ноября 1925 года во французском городе Буа-Коломб. Его самой известной работой является документальная лента 1985 года «Шоа», посвящённая массовому истреблению европейских евреев в нацистских концлагерях.

Режиссёр знаком российскому зрителю, поскольку осенью 2017 года в рамках 27-го международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге представил свою последнюю работу «Напалм», чья премьера состоялась на Каннском кинофестивале.
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Умер документалист Клод Ланцман фотографии
Умер документалист Клод Ланцман фотографии
Умер документалист Клод Ланцман фотографии
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