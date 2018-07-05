Майлз Теллер станет сыном Гуся в сиквеле «Лучшего стрелка»

Майлз Теллер
сыграет одну из ключевых ролей в сиквеле «Лучшего стрелка»
, получившем подзаголовок «Маверик»
, сообщает Variety
.
Актёр воплотит образ сына погибшего лейтенанта Ника «Гуся» Брэдшоу, которого в оригинале, снятом Тони Скоттом
в 1986 году, играл Энтони Эдвардс
.
Том Круз
вернётся к роли Маверика, а Вэл Килмер
вновь предстанет в качестве Тома «Айсмэна» Казански.
Ленту поставит Джозеф Косински
, работавший с Крузом над «Обливионом»
. О сюжете известно лишь, что он будет крутиться вокруг дронов, из-за которых пилоты могут стать лишним балластом. Мировая премьера «Лучшего стрелка 2» намечена на 12 июля 2019
года.
обсуждение >>