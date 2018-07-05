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Майлз Теллер станет сыном Гуся в сиквеле «Лучшего стрелка»

5 июля
2018 год

Новости кино >>
5 июля 2018
Майлз Теллер сыграет одну из ключевых ролей в сиквеле «Лучшего стрелка», получившем подзаголовок «Маверик», сообщает Variety.

Актёр воплотит образ сына погибшего лейтенанта Ника «Гуся» Брэдшоу, которого в оригинале, снятом Тони Скоттом в 1986 году, играл Энтони Эдвардс.

Майлз Теллер станет сыном Гуся в сиквеле «Лучшего стрелка»
фото: ew.com

Том Круз вернётся к роли Маверика, а Вэл Килмер вновь предстанет в качестве Тома «Айсмэна» Казански.

Ленту поставит Джозеф Косински, работавший с Крузом над «Обливионом». О сюжете известно лишь, что он будет крутиться вокруг дронов, из-за которых пилоты могут стать лишним балластом. Мировая премьера «Лучшего стрелка 2» намечена на 12 июля 2019 года.
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