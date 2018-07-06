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Идрис Эльба станет главным антагонистом спин-оффа «Форсажа»

6 июля
2018 год

Новости кино >>
6 июля 2018
Идрис Эльба присоединится к актерскому составу спин-оффа «Форсажа» «Хоббс и Шоу». Об этом сообщает издание Variety.

Переговоры с актером, который сыграет главного злодея ленты, вышли на финальную стадию. Главные роли в фильме также получили Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэтэм.

Идрис Эльба станет главным антагонистом спин-оффа «Форсажа»
фото: J. Countess—WireImage

Ванесса Кирби также присоединится к съемкам – ей досталась роль агента MI-5 и сестры Деккарда Шоу (Стэтэм). Ожидается, что Шарлиз Терон вернётся к образу Сайфер.

Режиссерское кресло новой ленты занял Дэвид Лейтч, а сценарий подготовил Крис Морган. Другие детали производства остаются в секрете, однако известно, что выпустить картину на широкие экраны планируется 26 июля 2019 года.
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Дуэйн ДжонсонВанесса КирбиДэвид ЛейтчДжейсон СтэтэмШарлиз Терон
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