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Netflix снимет комедию с Пенелопой Уилтон и Дэвидом Брэдли в главных ролях

6 июля
2018 год

Новости кино >>
6 июля 2018
Рики Джервайс приступил к работе над пятым совместным с Netflix проектом: британский комик снимет для стримингового сервиса комедию «После жизни» (Afterlife).

Актерский состав ленты уже сформирован, сообщает Deadline. Роли в картине исполнят Пенелопа Уилтон, Дэвид Эрл, Дэвид Брэдли и Джо Уилкинсон. Кроме того, в главного героя перевоплотится и сам режиссер.

Netflix снимет комедию с Пенелопой Уилтон и Дэвидом Брэдли в главных ролях
фото: PAUL DRINKWATER/NBCUNIVERSAL VIA GETTY IMAGES

«Актерский состав представляет собой лучших молодых и уже опытных британских комиков», – отметил он.

В центре сюжета окажется Тони, чья размеренная жизнь становится абсолютно другой после смерти жены. С осознанием и принятием новых обстоятельств герой решает начать новую жизнь, в которой будет делать все так, как он захочет.
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