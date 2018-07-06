Netflix снимет комедию с Пенелопой Уилтон и Дэвидом Брэдли в главных ролях

Рики Джервайс приступил к работе над пятым совместным с Netflix проектом: британский комик снимет для стримингового сервиса комедию «После жизни» (Afterlife).
Актерский состав ленты уже сформирован, сообщает Deadline. Роли в картине исполнят Пенелопа Уилтон, Дэвид Эрл, Дэвид Брэдли и Джо Уилкинсон. Кроме того, в главного героя перевоплотится и сам режиссер.
фото: PAUL DRINKWATER/NBCUNIVERSAL VIA GETTY IMAGES
«Актерский состав представляет собой лучших молодых и уже опытных британских комиков», – отметил он.
В центре сюжета окажется Тони, чья размеренная жизнь становится абсолютно другой после смерти жены. С осознанием и принятием новых обстоятельств герой решает начать новую жизнь, в которой будет делать все так, как он захочет.
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