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Ирина Вилкова станет самой «Неправильной»

6 июля
2018 год

Новости кино >>
6 июля 2018
Ирина Вилкова исполнит главную роль веб-сериале Владимира Мирзоева «Неправильные».

В ленте по сценарию Эдуарда Резника актрисе предстоит сыграть сотрудницу роддома Надежду, имеющую сакральную связь с таинственными аистами.

Ирина Вилкова станет самой «Неправильной»

«Эта роль — воплощенная мечта сыграть жену сталкера. Для меня в «Неправильных» определенно есть прямая аналогия. Безусловно, антиутопия в нынешних обстоятельствах — один из самых актуальных жанров, а актерский опыт в футуристических обстоятельствах — один из наиболее захватывающих. Люблю роли, в которых есть вызов, адреналин всегда наполняет персонажа энергией», — поделилась Вилкова.

Антиутопия станет пятой совместной работой Вилковой и Мирзоева, которые уже сотрудничали в таких проектах, как «Её звали Муму» и «Этюды о свободе».

«Неправильные» — веб-сериал о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнера для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета — молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу.
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