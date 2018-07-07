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Василий Чирков готовит проект о красоте маленьких событий

7 июля
2018 год

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7 июля 2018
Василий Чирков, известный по лентам «Другие берега», «Последний глоток» и «Зима пришла» готовит новый проект – короткометражную ленту «Белый-белый день».

«Это фильм о глубине и красоте самых маленьких событий. Лист упал с дерева, проехал автомобиль и поднял клубы пыли, жук-водомерка проскользил беззвучно по воде, словно маленький конькобежец. Всё это - события, которые проходят незаметно, не оставляя после себя ничего, – отмечают создатели. – Но если успеть внимательно приглядеться, то окажется, что каждое из них имеет свою драматургию. Можно увидеть, как лист, оторвавшись от ветки, ищет землю, чтобы коснувшись ее, навсегда успокоиться, и как пыль оседает на дорогу. И в созерцании этого есть радость и грусть. Радость от того, что все вокруг живет своей тайной жизнью, и все немыслимо связано. И грусть от того, что все проходит».

Василий Чирков готовит проект о красоте маленьких событий

Хронометраж ленты, которая снимается в технике ярусной перекладки, предположительно, составит 5 минут. На данный момент уже завершен подготовительный период и снято 20% анимации.

Для окончания работы над фильмом, который станет своеобразным способом понять окружающий мир, создателям требуется 550 000 рублей. Поддержать проект можно на краудфандинговой платформе Planeta. ru.
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