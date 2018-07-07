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Кери Рассел может стать героиней девятой части «Звездных войн»

7 июля
2018 год

Новости кино >>
7 июля 2018
Студия Lucasfilm приступила к переговорам с актрисой Кери Рассел относительно роли в девятой части «Звездных войн». Об этом сообщает Variety.

Какая именно роль достанется актрисе, пока не сообщается. Однако, по информации источников издания, персонаж Рассел будет участвовать в сценах тяжелых сражений.

Кери Рассел может стать героиней девятой части «Звездных войн»
фото: Neilson Barnard/Getty Images

Ожидается, что участие в съемках новой части франшизы снова примут Дэйзи Ридли, Джон Бойега и Оскар Айзек. Режиссерское кресло занял Джей Джей Абрамс, который также подготовил сценарий ленты совместно с Крисом Террио.

Съемки картины планируется начать в конце июля, а выпустить ленту на широкие экраны – 19 декабря 2019 года.
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