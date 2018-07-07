Кери Рассел может стать героиней девятой части «Звездных войн»

Студия Lucasfilm приступила к переговорам с актрисой Кери Рассел
относительно роли в девятой части «Звездных войн
». Об этом сообщает Variety
.
Какая именно роль достанется актрисе, пока не сообщается. Однако, по информации источников издания, персонаж Рассел будет участвовать в сценах тяжелых сражений.
фото: Neilson Barnard/Getty Images
Ожидается, что участие в съемках новой части франшизы снова примут Дэйзи Ридли
, Джон Бойега
и Оскар Айзек
. Режиссерское кресло занял Джей Джей Абрамс
, который также подготовил сценарий ленты совместно с Крисом Террио
.
Съемки картины планируется начать в конце июля, а выпустить ленту на широкие экраны – 19 декабря 2019 года.
обсуждение >>