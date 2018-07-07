Лондонский Globe устраивает «киногастроли» в Москве

9 июля в летнем кинотеатре «Каро Эрмитаж» стартует цикл театральных показов под открытым небом.
Каждый понедельник на большом экране зрители смогут насладиться постановками лондонского театра Globe по пьесам Уильяма Шекспира. 9 июля будет представлен спектакль «Двенадцатая ночь» – комедия запутанных романтических отношений, искрящаяся изящными диалогами. Все роли в спектакле (как и полагалось во времена Шекспира) исполняются исключительно мужчинами.
фото: Simon Annand
16 июля пройдет показ спектакля Саймона Годвина «Ричард II»: динамичный взгляд на пьесу, где жестокость соседствует с иронией. Легендарную пьесу «Укрощение строптивой» зрители смогут увидеть 23 июля, а знаменитый спектакль «Король Лир» будет продемонстрирован 30 июля.
Показы организованы в рамках проекта «Каро.Арт». Подробнее узнать о программе и приобрести билеты можно по ссылке.
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