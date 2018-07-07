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Третья часть «Джона Уика» будет называться «Парабеллум»

7 июля
2018 год

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7 июля 2018
Третья часть истории про наемного убийцу Джона Уика будет называться «Джон Уик: Парабеллум». Об этом рассказал исполнитель главной роли Киану Ривз.

«Это буквально переводится как «готовься к войне». Это часть знаменитого выражения «Si vis pacem, para bellum». Если хочешь мира, готовься к войне», – заявил актер в интервью Сomingsoon.

Третья часть «Джона Уика» будет называться «Парабеллум»


В продолжении триллера роли также исполнят Холли Берри, Иэн МакШейн, Лоренс Фишбёрн, Анжелика Хьюстон и Марк Дакаскос.

Режиссерское кресло картины, съемки которой стартовали в начале мая, занимает Чад Стахелски. Премьера новой ленты по сценарию Дерека Кольстада запланирована на май 2019 года.
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