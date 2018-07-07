Третья часть «Джона Уика» будет называться «Парабеллум»

Третья часть истории
про наемного убийцу Джона Уика будет называться «Джон Уик: Парабеллум
». Об этом рассказал исполнитель главной роли Киану Ривз
.
«Это буквально переводится как «готовься к войне». Это часть знаменитого выражения «Si vis pacem, para bellum». Если хочешь мира, готовься к войне
», – заявил актер в интервью Сomingsoon
.
В продолжении триллера роли также исполнят Холли Берри
, Иэн МакШейн
, Лоренс Фишбёрн
, Анжелика Хьюстон
и Марк Дакаскос
.
Режиссерское кресло картины, съемки которой стартовали в начале мая, занимает Чад Стахелски
. Премьера новой ленты по сценарию Дерека Кольстада
запланирована на май 2019 года.
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