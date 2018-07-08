Ирина Горбачёва и Алексей Федорченко вручили призы победителям VOICES

Гран-при фестиваля международное жюри присудило фильму «Дом» Фины Трох (Бельгия). Лучшим режиссером назван Фрэнк Берри, за картину «Майкл взаперти» (Ирландия). Берри не смог посетить смотр, но прислал видеообращение с теплой благодарностью в адрес фестиваля, которое было показано на церемонии. Приз получал его соотечественник, член жюри, режиссер Джонни О’Райли, который также выразил благодарность в адрес зрителей, сказав, что «удивлен количеством людей, которые заполняют залы фестивальных кинопросмотров на каждом сеансе — особенно во время такого спортивного действа в России, как Чемпионат Мира по футболу».
Приз за лучшую актерскую работу получила юная актриса швейцарско-бельгийского фильма «Фортуна» Кидист Сиум, а приз зрительских симпатий достался российской ленте режиссера Антона Коломейца «Ваш репетитор».
Международный фестиваль молодого европейского кино VOICES состоялся в Вологде уже в восьмой раз. Программы киносмотра традиционно включают работы как известных, так и начинающих кинематографистов. В состав международного жюри VIII фестиваля молодого европейского кино VOICES вошла российская актриса Ирина Горбачева, ирландский режиссер, продюсер и сценарист Джонни О’Райли и французский кинопродюсер Шарль-Эврар Чехов. Председатель — российский режиссер, продюсер, сценарист Алексей Федорченко.
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