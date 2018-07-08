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Ирина Горбачёва и Алексей Федорченко вручили призы победителям VOICES

8 июля
2018 год

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8 июля 2018
VIII фестиваль молодого европейского кино VOICES, прошедший в Вологде с 5 по 8 июля, назвал своих победителей.

Алексей Федорченко
фото: Алексей Федорченко

Гран-при фестиваля международное жюри присудило фильму «Дом» Фины Трох (Бельгия). Лучшим режиссером назван Фрэнк Берри, за картину «Майкл взаперти» (Ирландия). Берри не смог посетить смотр, но прислал видеообращение с теплой благодарностью в адрес фестиваля, которое было показано на церемонии. Приз получал его соотечественник, член жюри, режиссер Джонни О’Райли, который также выразил благодарность в адрес зрителей, сказав, что «удивлен количеством людей, которые заполняют залы фестивальных кинопросмотров на каждом сеансе — особенно во время такого спортивного действа в России, как Чемпионат Мира по футболу».

Приз за лучшую актерскую работу получила юная актриса швейцарско-бельгийского фильма «Фортуна» Кидист Сиум, а приз зрительских симпатий достался российской ленте режиссера Антона Коломейца «Ваш репетитор».

Международный фестиваль молодого европейского кино VOICES состоялся в Вологде уже в восьмой раз. Программы киносмотра традиционно включают работы как известных, так и начинающих кинематографистов. В состав международного жюри VIII фестиваля молодого европейского кино VOICES вошла российская актриса Ирина Горбачева, ирландский режиссер, продюсер и сценарист Джонни О’Райли и французский кинопродюсер Шарль-Эврар Чехов. Председатель — российский режиссер, продюсер, сценарист Алексей Федорченко.
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Ирина ГорбачёваАнтон КоломеецДжонни О'РайллиАлексей Федорченко
фильмы
Ваш репетитор

обсуждение >>
№ 1
Веронича (Вологда)   8.07.2018 - 15:06
Удивительно, но это первый раз, когда моё мнение и мнение жюри совпало. Настораживает один факт. Такое ощущение, что фильм-победитель был определён заранее. Он был показан в Череповце и дважды в Вологде...... читать далее>>
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