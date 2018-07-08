Андрею Мягкову исполнилось 80 лет

Сегодня, 8 июля, исполняется 80 лет заслуженному и народному артисту РСФСР, популярному советскому и российскому актёру кино и театра Андрею Мягкову, которого многие зрители помнят и любят как Женю Лукашина и Новосельцева в рязановских фильмах.
фото: Максим Шеметов
Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в семье профессора Политехнического института. В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлёкся театром, стал посещать драматический кружок, где играл главные роли в спектаклях. Тем не менее, после школы поступил в Ленинградский химико-технологический институт и после его окончания в 1961-м был направлен на работу в институт пластических масс. В том же году в Ленинград приехали преподаватели Театрального училища имени Немировича-Данченко в поисках талантливой молодёжи. Мягков решил попробовать свои силы и, успешно пройдя три отборочных тура, был принят на учёбу.
В 1965 году Андрей Васильевич закончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу «Современника», где одной из его первых работ стала роль Дядюшки в спектакле «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Позднее он сыграл в таких постановках, как «Обыкновенная история», «На дне» и «Балалайкин и К°», а в 1977-м перешёл из «Современника» во МХАТ. На театральной сцене не только играет, но и ставит спектакли.
Автор нескольких детективов. Увлекается портретной живописью. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Ордена Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и театральной премии «Чайка» (за сценическое партнёрство «Двойной удар» в спектакле «Мещане»). Женат на актрисе Анастасии Вознесенской.
обсуждение >>