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Андрею Мягкову исполнилось 80 лет

8 июля
2018 год

Новости кино >>
8 июля 2018
Сегодня, 8 июля, исполняется 80 лет заслуженному и народному артисту РСФСР, популярному советскому и российскому актёру кино и театра Андрею Мягкову, которого многие зрители помнят и любят как Женю Лукашина и Новосельцева в рязановских фильмах.

Андрею Мягкову исполнилось 80 лет
фото: Максим Шеметов

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в семье профессора Политехнического института. В школьные годы тяготел к техническим наукам, но в старших классах увлёкся театром, стал посещать драматический кружок, где играл главные роли в спектаклях. Тем не менее, после школы поступил в Ленинградский химико-технологический институт и после его окончания в 1961-м был направлен на работу в институт пластических масс. В том же году в Ленинград приехали преподаватели Театрального училища имени Немировича-Данченко в поисках талантливой молодёжи. Мягков решил попробовать свои силы и, успешно пройдя три отборочных тура, был принят на учёбу.

В 1965 году Андрей Васильевич закончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу «Современника», где одной из его первых работ стала роль Дядюшки в спектакле «Дядюшкин сон» по Достоевскому. Позднее он сыграл в таких постановках, как «Обыкновенная история», «На дне» и «Балалайкин и К°», а в 1977-м перешёл из «Современника» во МХАТ. На театральной сцене не только играет, но и ставит спектакли.

В образе Жени Лукашина

Кинодебют мастера состоялся в 1965 году, когда он согласился на главную роль в картине Элема Климова «Похождения зубного врача». Через четыре года вышла классическая экранизация «Братьев Карамазовых», поставленных Иваном Пырьевым, где молодому артисту достался образ Алёши Карамазова. Настоящая слава к нему пришла, когда он стал одним из любимых актёров Эльдара Рязанова. Сначала зрителей в 1975 году покорила новогодняя комедия «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», где Мягков предстал в роли Жени Лукашина. Через два года последовала роль Новосельцева в «Служебном романе», закрепившая за ним и Алисой Фрейндлих статус звёзд первой величины. Он также сыграл и в других работах Рязанова («Гараж», «Жестокий романс»).

На счету мастера 50 ролей в кино. Среди его работ заметными событиями стали «Дни Турбиных», «Гонки по вертикали», «4:0 в пользу Танечки» и «Послесловие». Дважды играл Александра Герцена («Старый дом», «Сильнее всех иных велений»), а также побывал в образе Аркадия Гайдара («Серебряные трубы»). После развала СССР снимается мало, отдавая предпочтение театральной и преподавательской деятельности в Школе-студии. В частности, он сыграл в комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», политическом детективе Дмитрия Астрахана «Контракт со смертью», сказке Сергея Овчарова «Сказ про Федота-Стрельца» и сиквеле Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение».

Автор нескольких детективов. Увлекается портретной живописью. Лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, Ордена Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и театральной премии «Чайка» (за сценическое партнёрство «Двойной удар» в спектакле «Мещане»). Женат на актрисе Анастасии Вознесенской.
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4:0 в пользу ТанечкиБалалайкин и К°Братья КарамазовыГаражГонки по вертикалиДни ТурбиныхЖестокий романсИрония судьбы, или С лёгким паром!Ирония судьбы. ПродолжениеКонтракт со смертьюМещанеНа Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дождиНа днеПослесловиеПохождения зубного врачаСеребряные трубыСильнее всех иных веленийСказ про Федота-СтрельцаСлужебный романСтарый дом

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№ 1
Эмильена   8.07.2018 - 14:02
хороший актер! давно не видно, здоров ли... читать далее>>
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