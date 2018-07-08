На фестивале в Карловых Варах победили три российских фильма

На 53-м международном кинофестивале в Карловых Варах
одержали победу три российские картины, сообщается на сайте
смотра.
«Сулейман гора» Елизаветы Стишиной
, снятая в сотрудничестве с киргизскими коллегами, получила приз FEDEORA за лучший фильм в секции «К Востоку от Запада». «Подбросам» Ивана И. Твердовского
достался специальный приз. А новая работа Виталия Манского «Свидетели Путина»
признана лучшим документальным фильмом.
Главный приз вручили картине румынского режиссёра Раду Жуде «Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары»
. Олмо Омерзу
из Словении, снявший фильм «Всё будет»
, получил награду как лучший режиссёр. Лучшим актёром признан Моше Фолкенфлик
из Израиля, лучшей актрисой стала аргентинка Мерседес Моран
. «Дорога в Флорианополис»
аргентинского режиссёра Аны Кац
удостоена приза FIPRESCI.
Призом зрительских симпатий (за «Человека дождя»
) и почётным призом за выдающийся вклад в международный кинематограф отмечен гость МКФКВ Барри Левинсон
. Специальные призы президента фестиваля получили актёры Роберт Паттинсон
и Яромир Ганзлик
.
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