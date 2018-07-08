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На фестивале в Карловых Варах победили три российских фильма

8 июля
2018 год

Новости кино >>
8 июля 2018
На 53-м международном кинофестивале в Карловых Варах одержали победу три российские картины, сообщается на сайте смотра.

«Сулейман гора» Елизаветы Стишиной, снятая в сотрудничестве с киргизскими коллегами, получила приз FEDEORA за лучший фильм в секции «К Востоку от Запада». «Подбросам» Ивана И. Твердовского достался специальный приз. А новая работа Виталия Манского «Свидетели Путина» признана лучшим документальным фильмом.

Победители фестиваля
фото: kviff.com

Главный приз вручили картине румынского режиссёра Раду Жуде «Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары». Олмо Омерзу из Словении, снявший фильм «Всё будет», получил награду как лучший режиссёр. Лучшим актёром признан Моше Фолкенфлик из Израиля, лучшей актрисой стала аргентинка Мерседес Моран. «Дорога в Флорианополис» аргентинского режиссёра Аны Кац удостоена приза FIPRESCI.

Призом зрительских симпатий (за «Человека дождя») и почётным призом за выдающийся вклад в международный кинематограф отмечен гость МКФКВ Барри Левинсон. Специальные призы президента фестиваля получили актёры Роберт Паттинсон и Яромир Ганзлик.
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В программу фестиваля в Карловых Варах включены «Подбросы» Твердовского и «Свидетели Путина» Манского
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