Legendary Pictures адаптирует для американцев аниме «Гандам»

В планах киностудии Legendary Pictures появилась полнометражная игровая лента по фантастическому аниме «Гандам»
, сообщает The Wrap
.
Популярная серия стартовала в 1979 году аниме-сериалом «Мобильный воин Гандам»
, благодаря которому в японском кино закрепились огромные человекоподобные роботы. За четыре десятилетия меха-вселенная обросла множеством сериалов и спин-оффов, включая «Евангелион»
, полнометражными картинами и видеоиграми.
Оригинал рассказывал о том, как молодому пилоту Амуро Рэю доверили управление роботом Гандамом в эпоху войны между Земной Федерацией и Зионом. Амуро вместе с другими членами начинающей команды попадает на новый космический корабль, и, по сложившемуся стечению обстоятельств, именно молодёжь может остановить войну.
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