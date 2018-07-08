Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Legendary Pictures адаптирует для американцев аниме «Гандам»

8 июля
2018 год

Новости кино >>
8 июля 2018
В планах киностудии Legendary Pictures появилась полнометражная игровая лента по фантастическому аниме «Гандам», сообщает The Wrap.

Популярная серия стартовала в 1979 году аниме-сериалом «Мобильный воин Гандам», благодаря которому в японском кино закрепились огромные человекоподобные роботы. За четыре десятилетия меха-вселенная обросла множеством сериалов и спин-оффов, включая «Евангелион», полнометражными картинами и видеоиграми.

Legendary Pictures адаптирует для американцев аниме «Гандам»

Оригинал рассказывал о том, как молодому пилоту Амуро Рэю доверили управление роботом Гандамом в эпоху войны между Земной Федерацией и Зионом. Амуро вместе с другими членами начинающей команды попадает на новый космический корабль, и, по сложившемуся стечению обстоятельств, именно молодёжь может остановить войну.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Научная фантастикаремейк
фильмы
Евангелион 3.0: Ускорение

фотографии >>
Legendary Pictures адаптирует для американцев аниме «Гандам» фотографии
Legendary Pictures адаптирует для американцев аниме «Гандам» фотографии
Legendary Pictures адаптирует для американцев аниме «Гандам» фотографии
Legendary Pictures адаптирует для американцев аниме «Гандам» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Гергалов
6 июля ушёл из жизни оперный певец Александр Гергалов.
Наталия Орлова
5 июля ушла из жизни актриса Наталия Орлова.
Робби Мюллер
4 июля ушёл из жизни кинооператор Робби Мюллер.
Нино Чхеидзе
3 июля скончалась советская и грузинская актриса Нино Чхеидзе.
Надежда Саркисян
2 июля ушла из жизни певица, актриса Надежда Саркисян.

День рождения >>

Толя Бовыкин
Михаил Дорофеев
Алиса Корсак
Николай Крюков
Андрей Мягков
Дмитрий Певцов
Константин Райкин
Юлия Рутберг
Виктор Тереля
Кевин Бэйкон
Ежи Камас
Билли Крадап
Захи Ной
Кэтлин Робертсон
Крэйг Стивенс
Майкл Уэзерли
все родившиеся 8 июля >>

Афиша кино >>

Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью