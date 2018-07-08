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Натали Бай отмечает юбилей

8 июля
2018 год

Новости кино >>
8 июля 2018
Сегодня, 8 июля, отмечает юбилей известная французская актриса Натали Бай.

Натали Бай отмечает юбилей

Будущая звезда французского кино родилась 6 июля 1948 года в Менвилле, в семье художников. С детства мечтала стать балериной и в 14 лет поступила в Балетную школу в Монте-Карло. В 17 лет приняла решение для совершенствования своего мастерства отправиться в Нью-Йорк, где становится многообещающей артисткой кордебалета.

В 1972 году актриса дебютировала в картине Роберта Уайза «Двое», после чего вернулась в Париж, где сначала учится на драматических курсах Рене Симона, а затем оканчивает Парижскую консерваторию. В 1973-м на экраны вышла «Американская ночь» Франсуа Трюффо, роль в котором Бай считает подлинным дебютом в кино.

На съёмках «Американской ночи»

На счету Натали Бай более ста ролей в кино и на телевидении. Она снималась у таких режиссёров, как Франсуа Трюффо («Мужчина, который любил женщин», «Зелёная комната»), Бертран Тавернье («Неделя отпуска»), Жан-Люк Годар («Спасайся кто может», «Детектив»), Клод Соте («Мадо»), Клод Пиното («Пощёчина»), Марко Феррери («Последняя женщина»), Бертран Блие («Отчим», «Наша история»), Стивен Спилберг («Поймай меня, если сможешь»), Клод Шаброль («Цветок зла»), Ксавье Долан («И всё же Лоранс», «Это всего лишь конец света»), Робен Девис («Я вышла замуж за тень»), Тони Маршалл («Салон красоты "Венера"», «Бутик», «Беги без оглядки») и многие другие.

Обладательница 12 наград, среди которых четыре «Сезара» и призы фестивалей в Сан-Себастьяне («Мой сын для меня») и Венеции («Порнографические связи»).
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Американская ночьБеги без оглядкиБутикДвоеДетективЗеленая комнатаИ всё же ЛорансМадоНаша историяНеделя отпускаОтчимПоймай меня, если сможешьПоследняя женщинаПощёчинаСалон красоты «Венера»Спасайся кто можетЦветок злаЭто всего лишь конец светаЯ вышла замуж за тень

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