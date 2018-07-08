Натали Бай отмечает юбилей

Сегодня, 8 июля
, отмечает юбилей известная французская актриса Натали Бай
.
Будущая звезда французского кино родилась 6 июля 1948
года в Менвилле, в семье художников. С детства мечтала стать балериной и в 14 лет поступила в Балетную школу в Монте-Карло. В 17 лет приняла решение для совершенствования своего мастерства отправиться в Нью-Йорк, где становится многообещающей артисткой кордебалета.
В 1972 году актриса дебютировала в картине Роберта Уайза «Двое»
, после чего вернулась в Париж, где сначала учится на драматических курсах Рене Симона
, а затем оканчивает Парижскую консерваторию. В 1973-м на экраны вышла «Американская ночь» Франсуа Трюффо
, роль в котором Бай считает подлинным дебютом в кино.
На счету Натали Бай более ста ролей в кино и на телевидении. Она снималась у таких режиссёров, как Франсуа Трюффо
(«Мужчина, который любил женщин»
, «Зелёная комната»
), Бертран Тавернье
(«Неделя отпуска»
), Жан-Люк Годар
(«Спасайся кто может»
, «Детектив»
), Клод Соте
(«Мадо»
), Клод Пиното
(«Пощёчина»
), Марко Феррери
(«Последняя женщина»
), Бертран Блие
(«Отчим»
, «Наша история»
), Стивен Спилберг
(«Поймай меня, если сможешь»
), Клод Шаброль
(«Цветок зла»
), Ксавье Долан
(«И всё же Лоранс»
, «Это всего лишь конец света»
), Робен Девис
(«Я вышла замуж за тень»
), Тони Маршалл
(«Салон красоты "Венера"»
, «Бутик»
, «Беги без оглядки»
) и многие другие.
Обладательница 12
наград, среди которых четыре «Сезара» и призы фестивалей в Сан-Себастьяне («Мой сын для меня»
) и Венеции («Порнографические связи»
).
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