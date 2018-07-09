Лие Ахеджаковой исполнилось 80 лет

Сегодня, 9 июля
, исполнилось 80
лет заслуженной артистке РСФСР, народной артистке России, популярной советской и российской актрисе театра и кино Лие Ахеджаковой
.
Лия Меджидовна Ахеджакова
родилась 9 июля 1938
года в Днепропетровске. Выросла в театральной семье в Майкопе. Отчим Меджид Салехович Ахеджаков
был главным режиссёром, мать Юлия Александровна
— актрисой Адыгейского драматического театра
. Поступила в Московский институт цветных металлов. В 1958 году он был переведён в Красноярск, но Лия к тому моменту уже поняла, что выбрала не тот путь, и, как когда-то её отец, поступила в ГИТИС. В 1962-м окончила Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (адыгейскую студию). В 1960-м актриса была принята в труппу Московского ТЮЗа
в амплуа травести, где сыграла одну из лучших ролей в спектакле «Мой брат играет на кларнете»
. В 1977-м перешла в труппу «Современника»
к режиссёру Галине Волчек
. Помимо родного театра, много играет в антрепризах и на других театральных площадках.
Первую роль в кино актриса получила в 1973 году, сыграв в картине Михаила Богина «Ищу человека»
, которая принесла ей призы международных кинофестивалей в Варне и Локарно. Через несколько лет она нашла своего режиссёра — Эльдара Рязанова
, благодаря которому зрители помнят её как Таню («Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
), секретаршу Верочку («Служебный роман»
), Елену Павловну Малаеву («Гараж»
), модистку Лулу («О бедном гусаре замолвите слово»
), Фиму («Небеса обетованные»
), Любовь («Старые клячи»
) и Гадалку («Андерсен. Жизнь без любви»
).
На счету актрисы около 70
ролей в кино и на телевидении. Она снималась у Бориса Рыцарева
(«Иван да Марья»
, «Подарок чёрного колдуна»
), Анатолия Эфроса
(«Таня»
), Алексея Германа
(«Двадцать дней без войны»
), Владимира Меньшова
(«Москва слезам не верит»
), Иосифа Хейфица
(«Бродячий автобус»
), Леонида Филатова
(«Сукины дети»
), Сергея Бодрова
(«Я хотела увидеть ангелов»
), Аллы Суриковой
(«Московские каникулы»
), Игоря Апасяна
(«Вино из одуванчиков»
), Владимира Грамматикова
(«Горыныч и Виктория»
), Кирилла Серебренникова
(«Изображая жертву»
, «Лето»
), Павла Лунгина
(«Ветка сирени»
), Леонида Нечаева
(«Дюймовочка»
), Сергея Мокрицкого
(«Четыре возраста любви»
), Вадима Соколовского
(«Книга мастеров»
), Сергея Лозницы
(«Кроткая»
) и других известных режиссёров. Подарила свой голос множеству анимационных персонажей.
Обладательница Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Ордена Почёта, трёх «Ник», премии «Звезда Театрала» журнала «Театрал» и других наград.
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