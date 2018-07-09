Сергей Лавыгин и Михаил Тарабукин вернулись в мир «Кухни»

В Москве начались съёмки 12-серийного скетчкома «СеняФедя», представляющего собой новый спин-офф «Кухни», сообщает пресс-служба телеканала СТС.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
По сюжету Сеня (Сергей Лавыгин) и Федя (Михаил Тарабукин), работавшие ранее в ресторанах Claude Monet и Victor, решают открыть собственный бизнес — закусочную на колёсах. Совместная работа не ладится с первого дня, но разойтись друзья не могут, ведь ничто так не объединяет людей, как совместный кредит. Попав в мир деловых отношений, парни сталкиваются не только с проблемой поиска компромиссов, но и с крупной сетью фудтраков, стремящихся вытеснить с улиц всех конкурентов. На фоне борьбы с акулами гастрономического бизнеса друзья не заметят, как поменяются ролями на личной «кухне»: семьянин Сеня попробует на вкус холостяцкую жизнь, а бабник Федя отправится на поиски тихой семейной гавани.
«Сеня и Федя, хоть и второстепенные персонажи в уже культовой "Кухне", но всегда были любимы зрителями СТС не меньше, чем её главные герои. Это стало одной из главных причин, по которой мы решили создать спин-офф, посвящённый именно этим замечательным характерам. Уверен, что собственная история Сени и Феди придётся по душе нашим зрителям так же сильно, как и ситком, в котором они впервые познакомились с этими прекрасными и очень смешными парнями», — заявил генеральный директор «СТС Медиа» и канала СТС Вячеслав Муругов.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
«Новый проект скорее альтернативное развитие событий жизни Сени и Феди. Эти герои — две самые яркие маски "Кухни", на которых держался основной юмор сериала. Мы подумали, что было бы любопытно посмотреть на приключения этой парочки, чем-то напоминающей героев фильма "Тупой и ещё тупее", в совершенно новых обстоятельствах, абстрагируясь от привычного мира ресторанов Claude Monet и Victor», — рассказал об идее создания сериала генеральный продюсер канала СТС, режиссёр «Кухни» Антон Федотов.
обсуждение >>