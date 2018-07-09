Сами Насери прилетел на открытие фестиваля «В кругу семьи»

Согласно пресс-службе смотра, перед открытием звёздные гости фестиваля подарили многим семьям города и Ярославской области настоящий праздник. Из центра поддержки матерей в кризисной ситуации «Маленькая мама» маму-одиночку троих детей Диану Камальдинову отправили на преображение с актрисой Еленой Захаровой, устроив «Модный приговор». После этого всех мам и малышей Центра поздравили с праздником и вручили подарки. Валерий Баринов поздравил с наступающим юбилеем – золотой свадьбой – семью Голиковых. Юбиляры тепло приняли артиста, поговорили о рыбалке, политике и конечно о семейной жизни. Сами Насери поздравил «Совет отцов» Ярославской области и получил паспорт путешественника на нулевом километре Золотого кольца. А президент кинофестиваля «В кругу семьи» научил французского актёра обращаться с атрибутами русской кухни. Двенадцать семей-победителей регионального конкурса «Семя года» поздравила Жанна Эппле, пожелавшая всегда иметь радость в семьях, а от издательства «Самокат» семьи получили приятные призы – книжные боксы.
Днём в малом зале «Миллениум» состоялась пресс-конференция, посвящённая фестивалю. В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства Ярославской области Максим Александрович Авдеев, заместитель мэра города Ярославля по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики Алексей Николаевич Аксютенко, директор Департамента культуры Ярославской области Марина Владимировна Васильева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Юрьевна Кузнецова, помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации «Ростех» Юлия Анатольевна Воронова, Народный артист РСФСР, президент Международного кинофестиваля «В кругу семьи», актёр, продюсер и общественный деятель Александр Сергеевич Ковтунец, председатель жюри Основного конкурса фестиваля Станислав Андреевич Любшин и звезда «Такси» Сами Насери.
фото: Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»
Участники конференции отметили, что сегодня существует общественный запрос на добрые семейные фильмы. «Кинофестиваль с каждым годом набирает силу. Люди хотят смотреть не боевики, а жизненные истории. Это тенденция не только отечественного, но и мирового кинематографа», – отметила Воронова. Эта же мысль прозвучала в словах Сами Насери: «Во франции мы много говорим о семейных ценностях и проблемах молодёжи. Подобные фестивали помогают молодёжи выбрать свой путь в жизни». Ковтунец подчеркнул, что в рамках фестивальной программы реализуются и многие другие проекты, в том числе социальные и благотворительные акции, также пройдёт научно-техническая конференция, тема которой в этом году – «Информационное пространство и безопасность семьи». В десяти городах области пройдут фестивальный показ и выступления артистов.
На пресс-конференции также говорилось, что создание положительного контента в кинематографе — масштабная, государственная задача. Кузнецова подчеркнула, что необходимо «не только создавать добрые семейные фильмы, но и продвигать их, делать доступными, чем и занимается фестиваль "В кругу семьи"». Представители Ярославля и Ярославской области отметили, что идеи и стратегия фестиваля совпадают с политикой области. «Регион активно участвовал в организации фестиваля. Для нас это своеобразный мастер-класс», — сказала Васильева.
На встрече с журналистами также были представлены члены жюри Основного конкурса кинофестиваля: кинокритик Лев Карахан, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев, актриса театра и кино Ольга Будина, сценарист и кинодраматург из Сербии Йован Маркович и китайский режиссёр Хуан Цзянь Чжун.
На Торжественной Церемонии открытия Международного кинофестиваля «В кругу семьи» гости стали участниками праздничного концерта, яркой частью которого стало масштабное шоу-представление 19 стран участников фестиваля, интро-ролик про супергероев Ярославля и Ярославской области, а также музыкальное выступление группы «Браво», Игоря Корнелюка и победителя телевизионного шоу «Голос» иеромонаха Фотия. Ведущими праздничной церемонии открытия выступили, как и в прошлом году, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. В завершении состоялся показ французской картины «В поисках Тедди», участницы Основного конкурса кинопрограммы.
фото: Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»
Кинофестиваль «В кругу семьи» только начался и готовит множество сюрпризов. 9 июля стартовала Научно-практическая конференция фестиваля на тему «Информационное пространство и безопасность семьи» в КЗЦ «Миллениум», а в кинотеатре «Киномакс» ТРЦ «Аура» начались конкурсные кинопоказы.
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