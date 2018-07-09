Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сами Насери прилетел на открытие фестиваля «В кругу семьи»

9 июля
2018 год

Новости кино >>
9 июля 2018
В Ярославле 8 июля, в День семьи, любви и верности, состоялось Торжественное открытие ХIII Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи».

«Модный приговор» с Еленой Захаровой
фото: Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»

Согласно пресс-службе смотра, перед открытием звёздные гости фестиваля подарили многим семьям города и Ярославской области настоящий праздник. Из центра поддержки матерей в кризисной ситуации «Маленькая мама» маму-одиночку троих детей Диану Камальдинову отправили на преображение с актрисой Еленой Захаровой, устроив «Модный приговор». После этого всех мам и малышей Центра поздравили с праздником и вручили подарки. Валерий Баринов поздравил с наступающим юбилеем – золотой свадьбой – семью Голиковых. Юбиляры тепло приняли артиста, поговорили о рыбалке, политике и конечно о семейной жизни. Сами Насери поздравил «Совет отцов» Ярославской области и получил паспорт путешественника на нулевом километре Золотого кольца. А президент кинофестиваля «В кругу семьи» научил французского актёра обращаться с атрибутами русской кухни. Двенадцать семей-победителей регионального конкурса «Семя года» поздравила Жанна Эппле, пожелавшая всегда иметь радость в семьях, а от издательства «Самокат» семьи получили приятные призы – книжные боксы.

Днём в малом зале «Миллениум» состоялась пресс-конференция, посвящённая фестивалю. В ней приняли участие заместитель Председателя Правительства Ярославской области Максим Александрович Авдеев, заместитель мэра города Ярославля по вопросам взаимодействия с органами власти и информационной политики Алексей Николаевич Аксютенко, директор Департамента культуры Ярославской области Марина Владимировна Васильева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Юрьевна Кузнецова, помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации «Ростех» Юлия Анатольевна Воронова, Народный артист РСФСР, президент Международного кинофестиваля «В кругу семьи», актёр, продюсер и общественный деятель Александр Сергеевич Ковтунец, председатель жюри Основного конкурса фестиваля Станислав Андреевич Любшин и звезда «Такси» Сами Насери.

Пресс-конференция фестиваля
фото: Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»

Участники конференции отметили, что сегодня существует общественный запрос на добрые семейные фильмы. «Кинофестиваль с каждым годом набирает силу. Люди хотят смотреть не боевики, а жизненные истории. Это тенденция не только отечественного, но и мирового кинематографа», – отметила Воронова. Эта же мысль прозвучала в словах Сами Насери: «Во франции мы много говорим о семейных ценностях и проблемах молодёжи. Подобные фестивали помогают молодёжи выбрать свой путь в жизни». Ковтунец подчеркнул, что в рамках фестивальной программы реализуются и многие другие проекты, в том числе социальные и благотворительные акции, также пройдёт научно-техническая конференция, тема которой в этом году – «Информационное пространство и безопасность семьи». В десяти городах области пройдут фестивальный показ и выступления артистов.

На пресс-конференции также говорилось, что создание положительного контента в кинематографе — масштабная, государственная задача. Кузнецова подчеркнула, что необходимо «не только создавать добрые семейные фильмы, но и продвигать их, делать доступными, чем и занимается фестиваль "В кругу семьи"». Представители Ярославля и Ярославской области отметили, что идеи и стратегия фестиваля совпадают с политикой области. «Регион активно участвовал в организации фестиваля. Для нас это своеобразный мастер-класс», — сказала Васильева.

На встрече с журналистами также были представлены члены жюри Основного конкурса кинофестиваля: кинокритик Лев Карахан, генеральный директор кинокомпании «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев, актриса театра и кино Ольга Будина, сценарист и кинодраматург из Сербии Йован Маркович и китайский режиссёр Хуан Цзянь Чжун.

Гоша Куценко на красной дорожке
фото: Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»

Несмотря на моросящий дождь, на красную дорожку фестиваля собрались сотни горожан в ожидании любимых актёров, которых встречали очень тепло с овациями. По красной дорожке прошли Ольга Будина, Валерий Баринов, Елена Захарова, Жанна Эппле, Гоша Куценко, Владимир Сычёв, Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Борис Каморзин, Анна Снаткина, Сергей Горобченко, Артём Ткаченко, Анна Чурина, Алексей Петрухин, Олег Акулич, певец Игорь Корнелюк, музыкальная группа «Браво» и многие другие.

На Торжественной Церемонии открытия Международного кинофестиваля «В кругу семьи» гости стали участниками праздничного концерта, яркой частью которого стало масштабное шоу-представление 19 стран участников фестиваля, интро-ролик про супергероев Ярославля и Ярославской области, а также музыкальное выступление группы «Браво», Игоря Корнелюка и победителя телевизионного шоу «Голос» иеромонаха Фотия. Ведущими праздничной церемонии открытия выступили, как и в прошлом году, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. В завершении состоялся показ французской картины «В поисках Тедди», участницы Основного конкурса кинопрограммы.

Сами Насери и президент Международного кинофестиваля «В кругу семьи», актёр, продюсер, общественный деятель Александр Сергеевич Ковтунец
фото: Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»

Кинофестиваль «В кругу семьи» только начался и готовит множество сюрпризов. 9 июля стартовала Научно-практическая конференция фестиваля на тему «Информационное пространство и безопасность семьи» в КЗЦ «Миллениум», а в кинотеатре «Киномакс» ТРЦ «Аура» начались конкурсные кинопоказы.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Гофманиаду» и «Салют-7» покажут на киносмотре «В кругу семьи»
Поиск по меткам
Детское кино / Детисемья
персоны
Олег АкуличВалерий БариновОльга БудинаВладимир ВдовиченковСергей ГоробченкоЕлена ЗахароваБорис КаморзинЛев КараханАлександр КовтунецИгорь КорнелюкГоша КуценкоСтанислав ЛюбшинЕлена ЛядоваСами НасериАлексей ПетрухинАлексей РязанцевАнна СнаткинаВладимир СычёвАртём ТкаченкоАнна ЧуринаЖанна Эппле
фильмы
Такси

фотографии >>
Сами Насери
Сами Насери и президент Международного кинофестиваля «В кругу семьи», актёр, продюсер, общественный деятель Александр Сергеевич Ковтунец
Сами Насери
Сами Насери
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Гергалов
6 июля ушёл из жизни оперный певец Александр Гергалов.
Наталия Орлова
5 июля ушла из жизни актриса Наталия Орлова.
Робби Мюллер
4 июля ушёл из жизни кинооператор Робби Мюллер.
Нино Чхеидзе
3 июля скончалась советская и грузинская актриса Нино Чхеидзе.
Надежда Саркисян
2 июля ушла из жизни певица, актриса Надежда Саркисян.

День рождения >>

Лия Ахеджакова
Владимир Гусев (II)
Екатерина Гусева
Дмитрий Дюжев
Зинаида Кириенко
Вячеслав Кулаков
Валерий Сехпосов
Дмитрий Сова
Юлия Такшина
Тадеуш Боровский
Брайан Деннехи
Келли МакГиллис
Здислав Маклякевич
Энрике Мурсиано
Том Хэнкс
Винс Эдвардс
все родившиеся 9 июля >>

Афиша кино >>

Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью