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Мила Сивацкая устроится в отель «Гранд»

9 июля
2018 год

Новости кино >>
9 июля 2018
На телеканале «Супер» в новом телесезоне выйдет новый комедийный сериал про закулисье отеля «Гранд» от создателей «Кухни» и «Отеля Элеон». Он будет состоять из 21 серии, уточняет пресс-служба канала.

По сюжету амбициозная и склонная к авантюрам студентка пятого курса Алтайского университета туризма и отдыха Ксения Завгородняя мечтает работать в гостиничном бизнесе и открыть собственный отель. Но навязчивое внимание ректора ставит под угрозу не только планы Ксюши, но и её дальнейшее обучение в ВУЗе. Девушка находит смелый, но очень скандальный выход из ситуации, после которого ей приходится спасаться бегством из Барнаула. Ксюша отправляется в Москву в надежде устроиться портье в отель, где работает её родственник. В столичном отеле девушку встречает неразбериха: в связи с приходом нового эксцентричного хозяина меняется всё – от менеджмента до названия. Воспользовавшись суматохой, предприимчивая Ксения представляется дипломированным специалистом и пытается устроиться в отель на высокую должность. Обман разоблачают быстро и у девушки есть только один шанс получить работу – стать прачкой, начав карьеру с самой нижней ступени отельной социальной лестницы. Сможет ли Ксения обуздать авантюрный характер, держаться подальше от нового владельца и стать своей в слаженном коллективе отеля?

Мила Сивацкая устроится в отель «Гранд»
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

«Мы открываем на канале "Супер" собственный отель. Тема нам знакома, продолжаем делать то, что умеем», – заявил генеральный продюсер Виталий Шляппо.

«У нас очень классный актёрский состав, сыгранный, актёры понимают друг друга с полуслова. Всей командой мы старались делать хороший, максимально качественный продукт, рассказать историю более киношным языком. Надеюсь, у нас это получилось. Уверен, сериал будет интересен и приятен зрителю абсолютно любого возраста и подарит массу положительных эмоций», – говорит режиссёр сериала Дмитрий Грибанов.

Роль авантюристки Ксении в сериале исполняет звезда «Последнего богатыря» Мила Сивацкая. Компанию ей составят Александр Лыков, Константин Белошапка, Ольга Филимонова, Григорий Сиятвинда, Екатерина Вилкова, Анжелика и Кристина Каширины, Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин, Ольга Кузьмина, Виктор Хориняк, Милош Бикович и другие актёры.
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