Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Терри Гиллиам адаптирует «Мистера Вертиго»

9 июля
2018 год

Новости кино >>
9 июля 2018
Следующим фильмом Терри Гиллиама станет экранизация романа Пола Остера «Мистер Вертиго» (Mr. Vertigo) с Рэйфом Файнсом в главной роли, уверяет The Playlist.

По сюжету абсурдного первоисточника на дворе конец 1920-х годов. Малолетний бродяжка Уолтер Клэйборн Роули знакомится с неким Мастером Иегуди и поселяется у него в загородном доме для того, чтобы научиться летать.

Терри Гиллиам адаптирует «Мистера Вертиго»

Для Гиллиама лента является очередным долгостроем, поскольку была анонсирована ещё семь лет назад. Над сценарием работает сам автор книги. Режиссёр изначально планировал снимать Файнса в главной роли, несмотря на противодействие студийных боссов, которые не верят в то, что фильмы с данным актёром могут принести прибыль.

Когда именно начнутся съёмки картины, пока неизвестно.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Терри Гиллиам завершил съёмки фильма «Человек, который убил Дон Кихота»
Терри Гиллиам остался без прав на фильм «Человек, который убил Дон Кихота»
Поиск по меткам
Экранизация
персоны
Терри ГиллиамРэйф Файнс

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Гергалов
6 июля ушёл из жизни оперный певец Александр Гергалов.
Наталия Орлова
5 июля ушла из жизни актриса Наталия Орлова.
Робби Мюллер
4 июля ушёл из жизни кинооператор Робби Мюллер.
Нино Чхеидзе
3 июля скончалась советская и грузинская актриса Нино Чхеидзе.
Надежда Саркисян
2 июля ушла из жизни певица, актриса Надежда Саркисян.

День рождения >>

Лия Ахеджакова
Владимир Гусев (II)
Екатерина Гусева
Дмитрий Дюжев
Зинаида Кириенко
Вячеслав Кулаков
Валерий Сехпосов
Дмитрий Сова
Юлия Такшина
Тадеуш Боровский
Брайан Деннехи
Келли МакГиллис
Здислав Маклякевич
Энрике Мурсиано
Том Хэнкс
Винс Эдвардс
все родившиеся 9 июля >>

Афиша кино >>

Большая афера в маленьком городе
комедия
Италия, 2016
Генезис 2.0
научно-популярный
Китай, Россия, США, Швейцария, Южная Корея, 2018
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
комедия, семейное кино
США, 2018
Небоскреб
боевик, фильм-катастрофа
США, 2018
Озеро мёртвых: Русалка
мистика, фильм ужасов
Россия, 2018
Талли
комедия
США, 2018
Попробуй, подкати
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Невидимка
криминальный фильм, триллер
США, 2018
Пылающий
детектив, мистика, триллер, экранизация
Южная Корея, 2018
Человек-Муравей и Оса
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2018
Зверь
драма
Великобритания, 2017
Париж. Город Zомби
фильм ужасов, фильм-катастрофа
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью