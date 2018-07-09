Терри Гиллиам адаптирует «Мистера Вертиго»

Следующим фильмом Терри Гиллиама
станет экранизация романа Пола Остера «Мистер Вертиго»
(Mr. Vertigo) с Рэйфом Файнсом
в главной роли, уверяет The Playlist
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По сюжету абсурдного первоисточника на дворе конец 1920-х годов. Малолетний бродяжка Уолтер Клэйборн Роули знакомится с неким Мастером Иегуди и поселяется у него в загородном доме для того, чтобы научиться летать.
Для Гиллиама лента является очередным долгостроем, поскольку была анонсирована ещё семь лет назад. Над сценарием работает сам автор книги. Режиссёр изначально планировал снимать Файнса в главной роли, несмотря на противодействие студийных боссов, которые не верят в то, что фильмы с данным актёром могут принести прибыль.
Когда именно начнутся съёмки картины, пока неизвестно.
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