«Мы используем секс как метафору расчеловечивания»: съемки веб-сериала «Неправильные»

Один из самых успешных театральных режиссеров, уже несколько лет экспериментирующий с киноформатом, Владимир Мирзоев продолжает осваивает новые жанры. Сразу же после политической сатиры «Этюды о свободе» он решил взяться за веб-сериал – антиутопию «Неправильные», который создается социальной сетью «МирТесен». Это первый подобный эксперимент среди российских диджитал-платформ. Для того, чтобы понять, зачем маститому режиссеру нужно было погрузиться в это экспериментальное во всех отношениях поле деятельности, Кино-театр.ру отправился на съемочную площадку «Неправильных».
фото: Ирина Вилкова на съемках "Неправильных"/пресс-служба веб-сериала
К полночи центр Москвы, где еще недавно даже в это время суток было не протолкнуться от болельщиков, почти опустел. Редкие пары торопятся успеть к закрытию метро. И только у одного из, кажется, самых неприметных кафе толпятся люди, обсуждающие странные костюмы, мизансцены и секс – причем в контексте жанра антиутопии и нового для России формата веб-сериалов. Среди них и режиссер Владимир Мирзоев. Сосредоточенный, но добродушный он дает указания перед началом новой съемочной смены сериала «Неправильные», но несмотря на плотный рабочий график готов порассуждать об актуальном жанре антиутопии и конкретно этом проекте.
«Мне кажется, этот жанр редкий, потому что в нем проходит жизнь, поэтому в кино он нечасто встречается. У нас же кинематограф в основном развлекательный, следовательно, про жизнь нельзя, а жизнь практически скачет в сторону антиутопии. Недаром самый читаемый сегодня роман – «1984» Оруэлла. Я думаю, что у народа хорошая чуйка, он понимает направление движения. Наш проект стоит в одном ряду с Оруэллом не только потому, что это социальная антиутопия, но и потому, что без размышления о будущем, без размышления о том, что нас, возможно, ждет очередной обвал государственности, следующий за этим обвал человечности, некоторое временное одичание, выпадение в архаику, сегодня нельзя, потому что нельзя вестись на поверхность вещей. Обложка реальности, которую мы видим в Москве или Петербурге затуманивает сознание, может легко обмануть, как обманываются иностранцы, которые приезжают, скажем, на Чемпионат мира и видят большие красивые города. На эту обложку вестись нельзя, нужно смотреть в текст, а текст на самом деле чрезвычайно тревожный», – говорит Мирзоев.
Для него антиутопия крайне интересна, так как это «разновидность сказки для взрослых».
«Я вообще по природе своих интересов и художественных устремлений – сказочник. Даже когда ставлю Шекспира, то наслаждаюсь возможностью рассказывать серьезную историю со сказочными элементами. Мой интерес к кино, театру и вырос из этого интереса к фантастике, сказке», – отмечает режиссер.
Сериал расскажет о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнера для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета – молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу. Автором сценария Эдуард Резник («Подари мне жизнь», «4 дня в мае»), а роли супругов сыграли Ирина Вилкова и Евгений Буслаков.
«Эта роль — воплощенная мечта сыграть жену сталкера. Для меня в «Неправильных» определенно есть прямая аналогия. Безусловно, антиутопия в нынешних обстоятельствах — один из самых актуальных жанров, а актерский опыт в футуристических обстоятельствах — один из наиболее захватывающих. Люблю роли, в которых есть вызов, адреналин всегда наполняет персонажа энергией», – поделилась Вилкова.
фото: Евгений Буслаков и Ирина Вилкова на съемках "Неправильных"/пресс-служба веб-сериала
Очень интересно работать в жанре антиутопии и ее партнеру по съемочной площадке. Кстати, Буслаков снимается с Ириной Вилковой уже в четвертом совместном проекте.
«Мне очень близок жанр антиутопии, хотя я для себя его определяю как фантастику. Мой герой пытается вырваться из страшного, гнетущего, серого пространства, становится противовесом этому закостенелому миру. Я и в жизни такой. Наверное, поэтому и роль такая досталась. То что социальная сеть «Мир
тесен» смело взялась за этот проект, в который надо вникать, который
надо полюбить – это большое счастье. Я думаю, что это будет что-то
ужасно интригующее, то что будет хотеться смотреть», – уверен актер.
Инвесторы называют «Неправильных» своей «пробой новой ниши».
«Мы хотим пройти все этапы и посмотреть на результат, насколько реально мы сможем спродюсировать и сделать продукт популярным, используя наши знания и ресурсы. В конце года мы примем решение: будем ли мы более широко выходить на рынок видео-продакшена, в данный момент у нас есть еще одна заявка, но она пока на паузе – это мультсериал», – отмечает генеральный директор холдинга «Е-генератор», в состав которого входит социальная сеть, Юрий Белоусов.
Экспериментальный жанр их, впрочем, не пугает. Так же, как и кажущееся откровенным по синопсису содержание, где не малую долю повествования занимает секс. Однако Владимир Мирзоев сразу же говорит, что «клубничка» никого из создателей сериала не интересует. Важны вопросы экзистенциальные.
фото: Ирина Вилкова на съемках "Неправильных"/пресс-служба веб-сериала
«Мы используем секс как метафору расчеловечивания. Эта метафора близка каждому, она понятна, интеллектуально не запутана. С ней интересно работать. В жизни каждого человеческого существа секс – это очень важная область. Она составляет не просто зону пристального интереса, а то, чем каждый из нас так или иначе живет. Без этого мы не вполне люди. Утратив секс, мы утратим огромную часть своего «я». И вот об этих утратах нам и интересно поразмышлять. В ситуации архаичного общества может произойти усекновение человека в любой области, сверх «я» может быть усечено, духовное «я» – редуцировано, и человек может быть сведен до животного состояния. Но может быть и наоборот: и такой «неполный» человек выглядит страшно. Когда мы узнаем что-то о пытках в колониях и тюрьмах, мы понимаем, что желают это люди, у которых нарушены пропорции человеческого. И вот эти нарушенные пропорции нас прежде всего интересуют», – отмечает режиссер.
Съемки веб-сериала «Неправильные» завершатся уже в ближайшие дни. Для просмотра он будет доступен до конца года в социальной сети «МирТесен».
обсуждение >>