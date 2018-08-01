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«Мы используем секс как метафору расчеловечивания»: съемки веб-сериала «Неправильные»

1 августа
2018 год

Новости кино >>
1 августа 2018
Один из самых успешных театральных режиссеров, уже несколько лет экспериментирующий с киноформатом, Владимир Мирзоев продолжает осваивает новые жанры. Сразу же после политической сатиры «Этюды о свободе» он решил взяться за веб-сериал – антиутопию «Неправильные», который создается социальной сетью «МирТесен». Это первый подобный эксперимент среди российских диджитал-платформ. Для того, чтобы понять, зачем маститому режиссеру нужно было погрузиться в это экспериментальное во всех отношениях поле деятельности, Кино-театр.ру отправился на съемочную площадку «Неправильных».

«Мы используем секс как метафору расчеловечивания»: съемки веб-сериала «Неправильные»
фото: Ирина Вилкова на съемках "Неправильных"/пресс-служба веб-сериала

К полночи центр Москвы, где еще недавно даже в это время суток было не протолкнуться от болельщиков, почти опустел. Редкие пары торопятся успеть к закрытию метро. И только у одного из, кажется, самых неприметных кафе толпятся люди, обсуждающие странные костюмы, мизансцены и секс – причем в контексте жанра антиутопии и нового для России формата веб-сериалов. Среди них и режиссер Владимир Мирзоев. Сосредоточенный, но добродушный он дает указания перед началом новой съемочной смены сериала «Неправильные», но несмотря на плотный рабочий график готов порассуждать об актуальном жанре антиутопии и конкретно этом проекте.

«Мне кажется, этот жанр редкий, потому что в нем проходит жизнь, поэтому в кино он нечасто встречается. У нас же кинематограф в основном развлекательный, следовательно, про жизнь нельзя, а жизнь практически скачет в сторону антиутопии. Недаром самый читаемый сегодня роман – «1984» Оруэлла. Я думаю, что у народа хорошая чуйка, он понимает направление движения. Наш проект стоит в одном ряду с Оруэллом не только потому, что это социальная антиутопия, но и потому, что без размышления о будущем, без размышления о том, что нас, возможно, ждет очередной обвал государственности, следующий за этим обвал человечности, некоторое временное одичание, выпадение в архаику, сегодня нельзя, потому что нельзя вестись на поверхность вещей. Обложка реальности, которую мы видим в Москве или Петербурге затуманивает сознание, может легко обмануть, как обманываются иностранцы, которые приезжают, скажем, на Чемпионат мира и видят большие красивые города. На эту обложку вестись нельзя, нужно смотреть в текст, а текст на самом деле чрезвычайно тревожный», – говорит Мирзоев.

«Мы используем секс как метафору расчеловечивания»: съемки веб-сериала «Неправильные»
фото: Съемки "Неправильных"/пресс-служба веб-сериала

Для него антиутопия крайне интересна, так как это «разновидность сказки для взрослых».

«Я вообще по природе своих интересов и художественных устремлений – сказочник. Даже когда ставлю Шекспира, то наслаждаюсь возможностью рассказывать серьезную историю со сказочными элементами. Мой интерес к кино, театру и вырос из этого интереса к фантастике, сказке», – отмечает режиссер.

Сериал расскажет о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнера для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета – молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу. Автором сценария Эдуард РезникПодари мне жизнь», «4 дня в мае»), а роли супругов сыграли Ирина Вилкова и Евгений Буслаков.

«Эта роль — воплощенная мечта сыграть жену сталкера. Для меня в «Неправильных» определенно есть прямая аналогия. Безусловно, антиутопия в нынешних обстоятельствах — один из самых актуальных жанров, а актерский опыт в футуристических обстоятельствах — один из наиболее захватывающих. Люблю роли, в которых есть вызов, адреналин всегда наполняет персонажа энергией», – поделилась Вилкова.

«Мы используем секс как метафору расчеловечивания»: съемки веб-сериала «Неправильные»
фото: Евгений Буслаков и Ирина Вилкова на съемках "Неправильных"/пресс-служба веб-сериала

Очень интересно работать в жанре антиутопии и ее партнеру по съемочной площадке. Кстати, Буслаков снимается с Ириной Вилковой уже в четвертом совместном проекте.

«Мне очень близок жанр антиутопии, хотя я для себя его определяю как фантастику. Мой герой пытается вырваться из страшного, гнетущего, серого пространства, становится противовесом этому закостенелому миру. Я и в жизни такой. Наверное, поэтому и роль такая досталась. То что социальная сеть «Мир
тесен» смело взялась за этот проект, в который надо вникать, который
надо полюбить – это большое счастье. Я думаю, что это будет что-то
ужасно интригующее, то что будет хотеться смотреть», – уверен актер.

Инвесторы называют «Неправильных» своей «пробой новой ниши».

«Мы хотим пройти все этапы и посмотреть на результат, насколько реально мы сможем спродюсировать и сделать продукт популярным, используя наши знания и ресурсы. В конце года мы примем решение: будем ли мы более широко выходить на рынок видео-продакшена, в данный момент у нас есть еще одна заявка, но она пока на паузе – это мультсериал», – отмечает генеральный директор холдинга «Е-генератор», в состав которого входит социальная сеть, Юрий Белоусов.

Экспериментальный жанр их, впрочем, не пугает. Так же, как и кажущееся откровенным по синопсису содержание, где не малую долю повествования занимает секс. Однако Владимир Мирзоев сразу же говорит, что «клубничка» никого из создателей сериала не интересует. Важны вопросы экзистенциальные.

«Мы используем секс как метафору расчеловечивания»: съемки веб-сериала «Неправильные»
фото: Ирина Вилкова на съемках "Неправильных"/пресс-служба веб-сериала

«Мы используем секс как метафору расчеловечивания. Эта метафора близка каждому, она понятна, интеллектуально не запутана. С ней интересно работать. В жизни каждого человеческого существа секс – это очень важная область. Она составляет не просто зону пристального интереса, а то, чем каждый из нас так или иначе живет. Без этого мы не вполне люди. Утратив секс, мы утратим огромную часть своего «я». И вот об этих утратах нам и интересно поразмышлять. В ситуации архаичного общества может произойти усекновение человека в любой области, сверх «я» может быть усечено, духовное «я» – редуцировано, и человек может быть сведен до животного состояния. Но может быть и наоборот: и такой «неполный» человек выглядит страшно. Когда мы узнаем что-то о пытках в колониях и тюрьмах, мы понимаем, что желают это люди, у которых нарушены пропорции человеческого. И вот эти нарушенные пропорции нас прежде всего интересуют», – отмечает режиссер.

Съемки веб-сериала «Неправильные» завершатся уже в ближайшие дни. Для просмотра он будет доступен до конца года в социальной сети «МирТесен».
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«Мы используем секс как метафору расчеловечивания»: съемки веб-сериала «Неправильные» фотографии
«Мы используем секс как метафору расчеловечивания»: съемки веб-сериала «Неправильные» фотографии
«Мы используем секс как метафору расчеловечивания»: съемки веб-сериала «Неправильные» фотографии
«Мы используем секс как метафору расчеловечивания»: съемки веб-сериала «Неправильные» фотографии
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