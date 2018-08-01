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«Cоюзмультфильм» и Эдуард Успенский договорились о правах на «Простоквашино»

1 августа
2018 год

Новости кино >>
1 августа 2018
Эдуард Успенский предоставил «Союзмультфильму» право на использование сценариев мультфильмов о героях «Простоквашино».

Согласно заключенному с писателем договору, киностудия может использовать оригинальные тексты лент «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и десять ещё не экранизированных литературных историй из цикла. Также «Союзмультфильм» получил исключительную лицензию на товарные знаки с именами и изображениями популярных героев.

«Cоюзмультфильм» и Эдуард Успенский договорились о правах на «Простоквашино»
фото: Союзмульфильм

«Мы очень рады, что в результате переговорного процесса удалось урегулировать все существующие разногласия и перейти к конструктивному сотрудничеству», – отметила председатель правления студии Юлиана Слащева.

По ее словам, «Союзмульфтильм» также заинтересован в экранизации других произведений Эдуарда Успенского, о чем уже ведутся переговоры.

Ранее Успенский сообщил, что намерен подать в суд на студию после выхода первого нового эпизода «Простоквашино». Автор заявлял, что компания не обладает на это правами.
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