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Премьера сериала «Гранд» состоится 9 августа

1 августа
2018 год

Новости кино >>
1 августа 2018
Премьера нового сериала «Гранд» – от создателей «Кухни» и «Отеля Элеон» – состоится 9 августа на видеосервисе START.ru, сообщает пресс-служба сервиса.

Премьера сериала «Гранд» состоится 9 августа
фото: Видеосервис START.ru

По сюжету амбициозная и склонная к авантюрам студентка пятого курса Алтайского университета туризма и отдыха Ксения Завгородняя мечтает работать в гостиничном бизнесе и открыть собственный отель. Но навязчивое внимание ректора ставит под угрозу не только планы Ксюши, но и ее дальнейшее обучение в ВУЗе. Девушка находит смелый, но очень скандальный выход из ситуации, после которого ей приходится спасаться бегством из Барнаула в Москву в надежде устроиться портье в отель, где работает ее родственник.

Однако в столичном отеле девушку встречает неразбериха: в связи с приходом нового эксцентричного хозяина меняется всё – от менеджмента до названия. Воспользовавшись суматохой, предприимчивая Ксения представляется дипломированным специалистом и пытается устроиться в отель на высокую должность. Обман разоблачают быстро и у девушки есть только один шанс получить работу – стать прачкой, начав карьеру с самой нижней ступени отельной социальной лестницы.

Премьера сериала «Гранд» состоится 9 августа
фото: Видеосервис START.ru

«Моя героиня Ксюша амбициозная и очень своенравная девушка. Она ни при каких обстоятельствах не даст себя в обиду и не полезет за словом в карман. Надеюсь, зрителям этот персонаж придётся по душе. У нас на площадке сложились очень хорошие отношения, мы много смеялись и веселились. Думаю, наше настроение передалось и в кадре», – говорит исполнительница главной роли Мила Сивацкая.

Эксцентричного хозяина отеля играет Александр Лыков. По словам актера, его герой – «богатый и самостоятельный человек, который всего добился сам, очень честолюбивый и веселый».

«Мы много работали над проектом, собралась прекрасная команда людей, которая хорошо знает своё дело и уже самому не терпится посмотреть, что получилось», – подчеркивает Лыков.

Премьера сериала «Гранд» состоится 9 августа
фото: Видеосервис START.ru

В одном из эпизодов сериала появится даже Филипп Киркоров. Генеральным продюсером «Гранда» выступает Виталий Шляппо, режиссером – Дмитрий Грибанов.

«У нас очень классный актерский состав, актеры понимают друг друга с полуслова. Всей командой мы старались сделать хороший, максимально качественный продукт, рассказать историю более киношным языком. Надеюсь, у нас это получилось. Уверен, сериал будет интересен и приятен зрителю абсолютно любого возраста и подарит массу положительных эмоций», – отмечает режиссер.

На START.ru премьера комедийного сериала состоится до эфира на телеканале «СУПЕР».
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Российские сериалы
персоны
Дмитрий ГрибановФилипп КиркоровАлександр ЛыковМила СивацкаяВиталий Шляппо
фильмы
ГрандКухня (все сезоны)Отель Элеон (все сезоны)

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Премьера сериала «Гранд» состоится 9 августа фотографии
Премьера сериала «Гранд» состоится 9 августа фотографии
Премьера сериала «Гранд» состоится 9 августа фотографии
Премьера сериала «Гранд» состоится 9 августа фотографии
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