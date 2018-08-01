Иван Оганесян расследует серийные убийства в сериале «Тень за спиной»

«Следователь Николай Горобец – персонаж отчасти собирательный, а отчасти и реальный, ведь сама история основана на реальных событиях, – рассказывает о работе Оганесян. – Мне нравится, что режиссёр создаёт хорошую рабочую атмосферу на площадке, благодаря чему находиться в кадре и за кадром всегда очень легко».
По сюжету сериала в небольшом провинциальном городке происходит череда преступлений по одинаковому сценарию: женщины исчезают во время возвращения с вечеринок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы разобраться в происходящем и найти серийного убийцу, в город приезжает опытный следователь генпрокуратуры Николай Горобец. Однако местному прокурору Садовскому не до серийных убийств: в это время в городе идёт очередной передел собственности и власти, и ему хотелось бы избежать вмешательства Москвы. Садовский специально тормозит расследование, определяя в команду Горобца молодого следователя Светлану Мирошникову и ещё совсем «зелёного» оперативника Михаила Воробьёва.
обсуждение >>