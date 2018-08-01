Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Иван Оганесян расследует серийные убийства в сериале «Тень за спиной»

1 августа
2018 год

Новости кино >>
1 августа 2018
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки детективного сериала «Тень за спиной» для телеканала НТВ.

Главные роли в ленте, режиссером которой выступает Марк Горобец, исполнят Иван Оганесян, Александр Ляпин и Карина Андоленко.

Иван Оганесян расследует серийные убийства в сериале «Тень за спиной»
фото: PR-НТВ

«Следователь Николай Горобец – персонаж отчасти собирательный, а отчасти и реальный, ведь сама история основана на реальных событиях, – рассказывает о работе Оганесян. – Мне нравится, что режиссёр создаёт хорошую рабочую атмосферу на площадке, благодаря чему находиться в кадре и за кадром всегда очень легко».

Сценарий проекта подготовил Андрей Бережанский, продюсированием 12 серий займется Юлия Сумачёва.

Иван Оганесян расследует серийные убийства в сериале «Тень за спиной»
фото: PR-НТВ

По сюжету сериала в небольшом провинциальном городке происходит череда преступлений по одинаковому сценарию: женщины исчезают во время возвращения с вечеринок, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы разобраться в происходящем и найти серийного убийцу, в город приезжает опытный следователь генпрокуратуры Николай Горобец. Однако местному прокурору Садовскому не до серийных убийств: в это время в городе идёт очередной передел собственности и власти, и ему хотелось бы избежать вмешательства Москвы. Садовский специально тормозит расследование, определяя в команду Горобца молодого следователя Светлану Мирошникову и ещё совсем «зелёного» оперативника Михаила Воробьёва.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Карина АндоленкоАндрей БережанскийМарк ГоробецАлександр ЛяпинИван ОганесянЮлия Сумачева
фильмы
Тень за спиной

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Шеховцов
30 июля ушёл из жизни актёр Сергей Шеховцов.
Людмила Глухова
29 июля ушла из жизни актриса Людмила Глухова.
Наталья Кузнецова
29 июля ушла из жизни актриса Наталья Кузнецова.
Борис Харитонов
28 июля ушёл из жизни актёр Борис Харитонов.

День рождения >>

Анатолий Белый
Ивар Калныньш
Денис Карасёв
Ксения Кутепова
Полина Кутепова
Лилия Мэй
Александр Наумов
Поля Полякова
Станислав Шмелёв
Демиан Бишир
Дом ДеЛуис
Джанкарло Джаннини
Ана Жирардо
Кулио
Джейсон Момоа
Эдуардо Норьега (II)
все родившиеся 1 августа >>

Афиша кино >>

Планета зверей
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
Китай, 2018
Голодные Z
драма, фильм ужасов
Канада, 2017
Жаркие летние ночи
драма, молодежный фильм, социальная драма
США, 2017
Кодекс Готти
биография, драма, криминальный фильм
США, 2017
Кристофер Робин
комедия, приключения, семейное кино
США, 2018
Мальчишник в Европе
комедия
Франция, 2018
Между рядами
мелодрама
Германия, 2018
Опасная игра Слоун
драма, триллер
США, Франция, 2016
Судная ночь. Начало
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2018
Шпионская игра
биография, военный фильм, драма
США, 2018
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер
США, 2018
Обитатели
фильм ужасов
Ирландия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью