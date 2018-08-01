Представители киноиндустрии просят президента пересмотреть закон о прокатных удостоверениях для фестивальных лент

Представители нескольких российских кинотеатральных сетей и организаторы кинофестивалей обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить на доработку текст документа «О внесении изменений в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Среди подписантов письма – киносеть «Каро», Ассоциация владельцев кинотеатров, гендиректор Центра документального кино Наталья Лаврова, руководитель отдела закупок кино Russian World Vision Марианна Ибрагимова, куратор киноретроспектив и кинофестивалей, заведующий отделом кинопрограмм Третьяковской галереи Максим Павлов и другие. Они считают, что документ «грозит лишить индустрию и зрителей целого пласта культуры».
фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
«Новый законопроект, вводя требование об обязательном получении прокатного удостоверения для фильмов-участников неконкурсных фестивалей и ретроспектив, выводит за рамки легитимности деятельность целого ряда компаний, занимающихся фестивальным, авторским, некоммерческим кино, трансляциями и кинопоказами спектаклей, работу федеральных и муниципальных государственных учреждений культуры и образования, организующих показы в кинотеатрах мировой киноклассики в рамках культурных проектов и учебного процесса, а также функционирование кинотеатров, специализирующихся на кинопрограммах по целым направлениям», – говорится в письме, опубликованном в «Коммерсанте».
Представители индустрии также подчеркивают, что критерии, которые применены в отношении международных кинофестивалей, где разрешается демонстрация лент без прокатного удостоверения – в течение десяти дней допускается два показа – «абсолютно не учитывают международную практику, специфику российского рынка и масштабов нашей страны».
Подписанты считают, что «под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии». «Мы согласны, что фестивальное направление нуждается в грамотной законодательной охране со стороны государства, однако введение для всех неконкурсных фестивалей и спецпоказов или ретроспектив требования получать прокатное удостоверение на практике трудновыполнимо, а порой невозможно из-за чрезмерных требований к предоставлению документов и материалов фильма, предъявляемых министерством культуры и Госфильмофондом РФ», – подчеркивают они.
Ранее Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон, согласно которому в российском правовом поле утвержден термин «кинофестиваль», а также урегулирован порядок показов в рамках отечественных и международных фестивалей.
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