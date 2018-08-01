Николь Кидман расскажет историю гонконгских экспатрианток

Проект в духе «Большой маленькой лжи» будет основан на одноименной книге Янис Ли. Сценарий картины подготовит Элис Белл, продюсером также выступит Пер Саари.
фото: Richard Shotwell/Invision/AP, File
В центре сюжета сериала окажется группа экспатрианток в Гонконге. «Это убедительное исследование стойкости этих женщин, которые борются с проблемами в браке, карьере, с трудностями воспитания детей и невообразимыми потерями», – рассказала глава Amazon Studios Дженнифер Салк.
Количество эпизодов и дата релиза ленты пока не оглашаются.
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