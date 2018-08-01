Стартовали съемки первой российской экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»

«Большое кино» и Nemesis Films приступили к съемкам первой российской экранизации знаменитого романа Евгения Замятина «Мы».
Режиссёрское кресло фильма, за адаптацию сценария и актуальное звучание которого отвечает Александр Талал, занял Гамлет Дульян.
«Мечта сделать кино по мотивам романа «Мы» у меня появилась ещё в школе, когда я его впервые прочитал. Эта книга поразила меня своим математическим языком повествования, который отличает её от художественных произведений, прочитанных мною ранее. Разработка проекта заняла у меня пять лет», – поделился режиссёр.
«История «Мы» способна сказать нам многое о смысле нашего существования в этом мире. Вся команда проекта мне видится собранием талантливых и ищущих людей», – рассказывает Подкаминская. А для Колокольникова и Корешкова «Мы» – одно из любимых произведений.
Действие картины, премьера которой запланирована на 2020 год, развернется в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503.
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