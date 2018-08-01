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Стартовали съемки первой российской экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»

1 августа
2018 год

Новости кино >>
1 августа 2018
«Большое кино» и Nemesis Films приступили к съемкам первой российской экранизации знаменитого романа Евгения Замятина «Мы».

Режиссёрское кресло фильма, за адаптацию сценария и актуальное звучание которого отвечает Александр Талал, занял Гамлет Дульян.

«Мечта сделать кино по мотивам романа «Мы» у меня появилась ещё в школе, когда я его впервые прочитал. Эта книга поразила меня своим математическим языком повествования, который отличает её от художественных произведений, прочитанных мною ранее. Разработка проекта заняла у меня пять лет», – поделился режиссёр.

Стартовали съемки первой российской экранизации антиутопии Евгения Замятина «Мы»
фото: Penguin Classics

Главные роли в проекте исполнят Егор Корешков, Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарёв, Софья Донианц и еще один актёр, чьё участие будет держаться в тайне до самой премьеры.

«История «Мы» способна сказать нам многое о смысле нашего существования в этом мире. Вся команда проекта мне видится собранием талантливых и ищущих людей», – рассказывает Подкаминская. А для Колокольникова и Корешкова «Мы» – одно из любимых произведений.

Действие картины, премьера которой запланирована на 2020 год, развернется в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503.
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персоны
Софья ДонианцЮрий КолокольниковЕгор КорешковЕлена ПодкаминскаяАлександр ТалалДмитрий ЧеботарёвФилипп Янковский

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