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«Пиковая дама. Зазеркалье» Домогарова-младшего выйдет 31 января 2019 года

10 августа
2018 год

Новости кино >>
10 августа 2018
«Пиковая дама. Зазеркалье» выйдет в прокат 31 января 2019 года, сообщает пресс-служба российского отделения The Walt Disney Company, выступающего прокатчиком фильма.

Сиквел мистического хоррора 2015 года вместо Святослава Подгаевского снимает Александр Домогаров-младший, на чьём счету постановка короткометражки по рассказу Стивена Кинга.

«Пиковая дама: Чёрный обряд»

В здании бывшего детского приюта, где некая одержимая женщина когда-то убивала детей, теперь располагается частный лицей. В лицее не только работает, но и живёт со своим маленьким сыном молодая преподавательница, их вскоре начинает преследовать призрак женщины-убийцы.

Продюсерами картины являются Константин Буслов и Иван Капитонов, написавший сценарий.
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Пиковая дама. ЗазеркальеПиковая дама: Черный обряд

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