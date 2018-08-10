«Пиковая дама. Зазеркалье» Домогарова-младшего выйдет 31 января 2019 года

«Пиковая дама. Зазеркалье»
выйдет в прокат 31 января 2019
года, сообщает пресс-служба российского отделения The Walt Disney Company, выступающего прокатчиком фильма.
Сиквел мистического хоррора 2015 года
вместо Святослава Подгаевского
снимает Александр Домогаров-младший
, на чьём счету постановка короткометражки по рассказу Стивена Кинга
.
В здании бывшего детского приюта, где некая одержимая женщина когда-то убивала детей, теперь располагается частный лицей. В лицее не только работает, но и живёт со своим маленьким сыном молодая преподавательница, их вскоре начинает преследовать призрак женщины-убийцы.
Продюсерами картины являются Константин Буслов
и Иван Капитонов
, написавший сценарий.
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