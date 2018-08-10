Патрик Уилсон победит в «Битве за Мидуэй»

Патрик Уилсон
присоединился к актёрскому составу новой ленты Роланда Эммериха «Битва за Мидуэй»
. Актёр предстанет в образе контр-адмирала ВМС США Эдвина Лэйтона, уверяет Deadline
.
В будущей картине, основанной на реальных событиях, также сыграют Мэнди Мур
, Люк Эванс
и Вуди Харрельсон
. Последний сыграет адмирала Честера Нимица, а Эванс перевоплотится в командира Уэйда Маккласки, который сыграл ключевую роль в сражении.
Дата премьеры пока не опубликована, съёмки запланированы на следующий месяц.
Битва за тихоокеанские острова Мидуэй состоялась в июне 1942 года. Победа американского флота над японским соперником стала повторной точкой в войне на Тихом океане.
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