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Патрик Уилсон победит в «Битве за Мидуэй»

10 августа
2018 год

Новости кино >>
10 августа 2018
Патрик Уилсон присоединился к актёрскому составу новой ленты Роланда Эммериха «Битва за Мидуэй». Актёр предстанет в образе контр-адмирала ВМС США Эдвина Лэйтона, уверяет Deadline.

Патрик Уилсон победит в «Битве за Мидуэй»

В будущей картине, основанной на реальных событиях, также сыграют Мэнди Мур, Люк Эванс и Вуди Харрельсон. Последний сыграет адмирала Честера Нимица, а Эванс перевоплотится в командира Уэйда Маккласки, который сыграл ключевую роль в сражении.

Дата премьеры пока не опубликована, съёмки запланированы на следующий месяц.

Битва за тихоокеанские острова Мидуэй состоялась в июне 1942 года. Победа американского флота над японским соперником стала повторной точкой в войне на Тихом океане.
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