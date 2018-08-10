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Соник заговорит голосом Бена Шварца

10 августа
2018 год

Новости кино >>
10 августа 2018
Звезда сериала «Парки и зоны отдыха» Бен Шварц присоединился к Джеймсу Марсдену в киноадаптации серии игр Sonic the Hedgehog. Согласно изданию Variety, актёр озвучит ежа Соника.

Соник заговорит голосом Бена Шварца
фото: screenrant.com

В картине также занят Джим Керри, коториому достался образ злобного доктора Айво Роботника (он же доктор Эггман), который хочет собрать все изумруды Хаоса.

«Ёж Соник» будет сочетать в себе компьютерную анимацию и живых актёров. Режиссёром назначен дебютант в большом кино Джефф Фоулер, спродюсирует ленту Нил Х. Мориц, а авторами сценария числятся Патрик Кэйси и Джош Миллер. В качестве исполнительного продюсера адаптации выступает Тим Миллер.

Фильм появится на больших экранах планеты 15 ноября 2019 года.
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