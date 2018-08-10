Соник заговорит голосом Бена Шварца

Звезда сериала «Парки и зоны отдыха» Бен Шварц
присоединился к Джеймсу Марсдену
в киноадаптации серии игр Sonic the Hedgehog
. Согласно изданию Variety
, актёр озвучит ежа Соника.
В картине также занят Джим Керри
, коториому достался образ злобного доктора Айво Роботника (он же доктор Эггман), который хочет собрать все изумруды Хаоса.
«Ёж Соник»
будет сочетать в себе компьютерную анимацию и живых актёров. Режиссёром назначен дебютант в большом кино Джефф Фоулер
, спродюсирует ленту Нил Х. Мориц
, а авторами сценария числятся Патрик Кэйси
и Джош Миллер
. В качестве исполнительного продюсера адаптации выступает Тим Миллер
.
Фильм появится на больших экранах планеты 15 ноября 2019
года.
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